166 жителей Новосибирской области заразились COVID-19 за сутки

По данным оперативного штаба по противодействию распространению коронавируса, за минувшие сутки в Новосибирской области выявили 166 случаев заражения COVID-19.

По данным на 28 сентября, в Новосибирской области за сутки от заболевания скончались восемь женщин в возрасте от 47 до 93 лет, а также мужчины в возрасте 62, 66 и 67 лет. Всего в регионе от COVID-19 умерли 2 962 человека.

За прошедшие сутки в Новосибирской области зарегистрировано 166 новых случаев заражения коронавирусом. В инфекционных стационарах с диагнозом или подозрением на COVID-19 лечатся 1 878 жителей региона, в реанимации находятся 186 человек. Искусственная вентиляция лёгких требуется 23 пациентам.

В Алтайской крае за минувшие сутки коронавирусом заразились 248 человек, от заболевания умерли 20 пациентов. В инфекционных госпиталях с подтвержденным диагнозом COVID-19 находятся 2 836 человек, еще 382 пациента лечатся от вирусной пневмонии. Количество тяжелобольных составило 514 человек, 215 из них находятся на аппаратах ИВЛ.

В Кузбассе за последние сутки выявили 160 случаев COVID-19, скончались пять жителей региона. В медицинских стационарах, в обсерваторах, на домашней изоляции находятся 8 777 человек. Всего в регионе медицинскую помощь получают 1 273 пациента с диагнозом COVID-19.

Напомним, по данным министерства здравоохранения Новосибирской области, четвертая волна коронавирусной инфекции начнется в конце сентября. Накануне новосибирские власти приняли решение продлить режим повышенной готовности из-за COVID-19. Для формирования коллективного иммунитета к заболеванию необходима вакцинация.

Поставить прививку от коронавируса можно в медицинских учреждениях, торговых центрах и других — для удобства жителей региона создана интерактивная карта, на которой указаны пункты вакцинопрофилактики и лаборатории, где можно сдать ПЦР-тесты и анализы на антитела. По последним данным, в регионе однократно привиты свыше 729 тыс. человек, завершили вакцинацию более 638 тыс. жителей Новосибирской области.