Новосибирские врачи провели уникальную для России операцию на сердце

Специалисты новосибирского центра Мешалкина провели многокомпонентную операцию в лечении генетического заболевания сердца. В мировой практике подобное хирургическое вмешательство проводилось лишь в США, сообщает пресс-служба учреждения.

В Национальном медицинском исследовательском центре имени академика Е.Н. Мешалкина в Новосибирске выполнили уникальное хирургическое вмешательство по лечению гипертрофической кардиомиопатии у 44-летнего пациента с врожденной аномалией коронарных артерий. Заболевание характеризуется избыточным разрастанием сердечной мышцы, которая препятствие току крови.

Гипертрофическая обструктивная кардиомиопатия пациента сопровождалась отдышкой, быстрой утомляемостью и эпизодами учащенного сердцебиения. Без своевременного хирургического лечения заболевание могло привести к внезапной сердечной смерти.

Ситуация осложнялась тем, что пациенту диагностировали врожденную аномалию коронарной артерии — протяженный мышечный мостик: передняя нисходящая артерия находилась не на поверхности сердца, а в толще сердечной мышцы. Аномалия провоцировала симптомы стенокардии, что являлось дополнительным фактором риска внезапной сердечной смерти.

«В ходе одного вмешательства хирурги выполнили операцию, направленную на уменьшение толщины гипертрофированной межжелудочковой перегородки (расширенную миоэктомию), и коррекцию аномального развития коронарных артерий, <…>, а также хирургическое лечение сопутствующей фибрилляции предсердий», — рассказал директор института патологии кровообращения НМИЦ им. ак. Е.Н. Мешалкина Александр Богачев-Прокофьев.

Отметим, ранее хирургическое лечение гипертрофической кардиомиопатии с одномоментной коррекцией мышечного мостика проводилось лишь в Клинике Мэйо, которая находится в городе Рочестер, США. Операция стала первой в отечественной медицинской практике.