Новосибирский депутат Наталья Пинус объявила о создании женского политического объединения

24 сентября дамы-политики, представляющие разные регионы и разные уровни власти, встретились в Москве, чтобы обсудить основные моменты совместной активности.

В субботу 25 сентября в личном аккаунте социальной сети «ВКонтакте» депутат совета депутатов Новосибирска Наталья Пинус сообщила о создании федерального объединения женщин-политиков и общественных деятельниц, которые «решили объединиться для того, чтобы поддерживать друг друга на выборах и совместно продвигать законодательные инициативы».

По словам депутата горсовета, в сообществе представлены все уровни власти и сразу несколько регионов России, включая столицу. Наталья Пинус добавила, что «24 сентября в Москве прошла базовая встреча инициативной группы (частично онлайн и офлайн)», в которой она приняла участие. В рамках этой встречи политик предложила три темы, которые по её мнению обязательно нужно включить в «женскую повестку» в России.

Наталья Пинус также частично раскрыла состав объединения леди-политиков, среди которых кроме неё оказались экс-депутат Госдумы РФ Оксана Пушкина, правозащитница и журналистка Марина Литвинович, а также Алена Попова, Татьяна Винницкая, Галина Фильченко, Галина Михалева и другие женщины.

Стоит отметить, что женщины-политики активно взаимодействуют не только на общероссийском, но и на местном уровне. Например, 23 сентября девять депутатов новосибирского горсовета обратились к коллегам-депутатам с просьбой «быть более корректными и проявлять уважение друг к другу на сессиях совета. По возможности не допускать оскорблений в высказываниях, и в ходе выступлений придерживаться повестки».

Обращение с призывом к остальным депутатам горсовета общаться в уважительном и конструктивном ключе примечательно тем, что его подписали исключительно дамы: Наталья Пинус, Светлана Каверзина, Хельга Пирогова, Ирина Беспечная, Екатерина Козловская, Ирина Константинова, Елена Воронина, Лилия Гончарова и Инна Ильиных.