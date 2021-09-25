В трёх новосибирских ЖК вновь появились тепло и свет

В ночь на 25 сентября ЖК «Весна», «Венеция» и «Ясный берег» на несколько часов были отключены от электроснабжения из-за строительства четвёртого автомобильного моста через Обь.

24 сентября во второй половине дня управляющая компания «Город-парк», обслуживающая ЖК «Ясный берег», распространила среди жителей микрорайона телефонограмму, в которой сообщалось, что 25 сентября их дома будут временно отключены от электроснабжения из-за строительства четвёртого моста через Обь.

«25.09 с 00.00 до 4.00 из-за строительства четвёртого моста на ПС «Горская» будет проходить переключение линии 110кВ. Вследствие чего, РП-3710, от которой запитан весь «Ясный берег» и «Весна», будет отключена», – говорилось в сообщении УК.

Помимо «Весны» и «Ясного берега» под отключение попал и находящийся рядом с этими микрорайонами ЖК «Венеция», а кроме электричества в домах временно прекратили также отопление и подачу воды – сообщил АиФ-Новосибирск.

В управляющей компании «Город-парк» «Континенту Сибирь» сообщили, что в 4.00 утра ресурсоснабжение домов было восстановлено, как и было обещано в телефонограмме.

«Континента Сибирь» также направил запрос в группу «ВИС», у которой поинтересовался, с какими именно работами в рамках строительства моста было связано отключение электроэнергии и почему жители вышеупомянутых ЖК были уведомлены об этом не за несколько дней до отключения, а лишь накануне. На момент выхода публикации ответ от строителей четвёртого моста получен не был.