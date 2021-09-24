Красноярского студента отправили в психбольницу из-за подготовки к убийству однокурсников

Задержанный за попытку нападения на одногруппников студент красноярского техникума отправлен на обследование в психоневрологический диспансер. У молодого человека, планировавшего расправиться с товарищами из-за обиды, обнаружили признаки психического заболевания.

Студент Южного аграрного техникума в Красноярском крае, обвиняемый в приготовлении к убийству нескольких человек, признал свою вину и направлен в краевой психоневрологический диспансер для проведения обследования, сообщили в СКР 24 сентября.

«В связи с наличием признаков психиатрического заболевания молодой человек для обследования был помещён в краевой психоневрологический диспансер. Обвиняемому избрана мера пресечения, вину он признал, с ним выполняются следственные действия», — сообщили в следственном комитете.

По версии следствия, у 18-летнего молодого человека возник конфликт с одногруппниками, которые, по его словам, его оскорбляли. Юноша решил их убить, для чего в мае приобрёл патроны к уже имевшемуся у него аэрозольному устройству. Преступление он планировал совершить в помещении техникума.

Убийства предотвратили – студента задержали полиция и сотрудники ФСБ.

Во время обысков дома у молодого человека обнаружили и изъяли приобретённые патроны, а также самодельное пусковое устройство, которое задержанный также намеревался использовать для расправы над студентами.

Молодой человек арестован до 20 ноября по п. «а» ч. 2 ст.105, ч.1 ст.30 УК РФ (приготовление к убийству двух и более лиц).

Напомним, неофициальная информация о готовившемся преступлении и задержании студента появилась на днях. В пятницу глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин её подтвердил.