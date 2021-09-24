Работники прокуратуры Новосибирской области высадили саженцы лип в сквере возле Оперного театра

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Миниатюра для: Работники прокуратуры Новосибирской области высадили саженцы лип в сквере возле Оперного театра
Прокурор Новосибирской области Яков Хорошев принял участие в высадке саженцев лип. Фото Михаила Перикова

В преддверии 300-летия российской прокуратуры ее работники приняли участие в высадке лип в сквере возле здания Новосибирского государственного академического театра оперы и балета.

В мероприятии приняли участие прокурор Новосибирской области Яков Хорошев, его заместители Сергей Коростылев и Микаил Аскеров, работники аппарата прокуратуры и районного звена, сотрудники муниципального казенного учреждения «Горзеленхоз».

Как отметили в прокуратуре Новосибирской области, липовая аллея, кроме увековечения памятной даты (акция была приурочена к предстоящему 300-летию российской прокуратуры), станет достойным вкладом в развитие и благоустройство общественных пространств Новосибирска.

Работники прокуратуры Новосибирской области высадили саженцы
Фото Михаила Перикова

Напомним, что 26 мая члены Новосибирского областного отделения общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ» продолжили заложенную в прошлом году Аллею предпринимателей и высадили саженцы гортензий в Центральном парке Новосибирска.

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