Работники прокуратуры Новосибирской области высадили саженцы лип в сквере возле Оперного театра

В преддверии 300-летия российской прокуратуры ее работники приняли участие в высадке лип в сквере возле здания Новосибирского государственного академического театра оперы и балета.



В мероприятии приняли участие прокурор Новосибирской области Яков Хорошев, его заместители Сергей Коростылев и Микаил Аскеров, работники аппарата прокуратуры и районного звена, сотрудники муниципального казенного учреждения «Горзеленхоз».

Как отметили в прокуратуре Новосибирской области, липовая аллея, кроме увековечения памятной даты (акция была приурочена к предстоящему 300-летию российской прокуратуры), станет достойным вкладом в развитие и благоустройство общественных пространств Новосибирска.

Напомним, что 26 мая члены Новосибирского областного отделения общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ» продолжили заложенную в прошлом году Аллею предпринимателей и высадили саженцы гортензий в Центральном парке Новосибирска.