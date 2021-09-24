Обвиняемому в педофилии помощнику новосибирского депутата вновь продлили арест

Помощнику депутата новосибирского Заксобрания Максиму Захарову, проходящему по обвинению о совращении несовершеннолетних, продлили срок ареста. Он останется под стражей до 25 ноября.

Краснозёрский районный суд Новосибирской области продлил арест помощнику депутата Заксобрания региона Дениса Субботина Максиму Захарову, обвиняемому в развращении двух подростков.

Как сообщили в пресс-службе суда, соответствующее постановление вышло 20 сентября.

«В отношении обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 134 УК РФ (половое сношение и иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим 14-летнего возраста), ч. 1 ст. 135 УК РФ (развратные действия в отношении лица, не достигшего шестнадцатилетнего возраста) продлена мера пресечения в виде заключения под стражу до 25 ноября 2021 года», — говорится в сообщении суда.

Напомним, помощник депутата был задержан в рабочем посёлке Краснозёрское 28 июня. Как отмечал руководитель обвиняемого, парламентарий Денис Субботин, Захаров занимался организацией встреч с избирателями и других мероприятий на округе Субботина, а с осени 2020 года совмещал эти обязанности с деятельностью на посту секретаря Краснозёрского отделения партии «Единая Россия».

В конце августа Максиму Захарову продлили арест до 25 сентября.