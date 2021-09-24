Взломавшему электронный дневник новосибирцу выплатили компенсацию за уголовное преследование

Юлия Моисеева
 
Владимир Жоглик
Фото со страницы Владимира Жоглика "ВКонтакте"

Московский суд постановил выплатить денежную компенсацию бывшему школьнику из Новосибирска Владимиру Жоглику, оправданному по уголовному делу за исправление оценок в электронном дневнике. Моральный вред ему должны возместить 50 тысячами рублей – молодой человек намерен оспорить это решение.

Замоскворецкий суд Москвы вынес решение о выплате денежной компенсации новосибирцу Владимиру Жоглику, известному по судебному процессу о взломе школьного электронного дневника.

В 2016 году тогда ещё ученик гимназии №5 Владимир Жоглик подсмотрел пароль от электронного дневника и изменил плохие оценки на хорошие. Узнавшая о нарушении директор школы сообщила в полицию, в результате на парня завели уголовное дело по ст. 272 УК РФ — «Неправомерный доступ к компьютерной информации». По ней школьнику грозило два года лишения свободы.

Ситуация вызвала широкий общественный резонанс — в защиту новосибирца выступили представители общественности и чиновники, в том числе уполномоченная по правам детей Анна Кузнецова. В итоге в 2019 году Жоглик был оправдан, перед ним также официально извинился заместитель прокурора Советского района Новосибирска.

В мае 2021 года Владимир Жоглик обратился в Замоскворецкий суд Москвы с требованием компенсации за причинённый моральный вред. Вместе с адвокатом Александром Баляном Жоглик пришёл к выводу, что государство должно ему 2,5 млн руб., обозначив это в соответствующем иске.

23 сентября суд принял решение о выплате молодому человеку 50 тыс. руб. Бывший школьник намерен оспорить это решение и получить ранее требуемую сумму.

Ранее сообщалось о том, что глава СКР Александр Бастрыкин подтвердил факт задержания студента техникума Красноярского края, готовившего терракт в учебном заведении.

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