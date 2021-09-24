Взломавшему электронный дневник новосибирцу выплатили компенсацию за уголовное преследование

Московский суд постановил выплатить денежную компенсацию бывшему школьнику из Новосибирска Владимиру Жоглику, оправданному по уголовному делу за исправление оценок в электронном дневнике. Моральный вред ему должны возместить 50 тысячами рублей – молодой человек намерен оспорить это решение.

Замоскворецкий суд Москвы вынес решение о выплате денежной компенсации новосибирцу Владимиру Жоглику, известному по судебному процессу о взломе школьного электронного дневника.

В 2016 году тогда ещё ученик гимназии №5 Владимир Жоглик подсмотрел пароль от электронного дневника и изменил плохие оценки на хорошие. Узнавшая о нарушении директор школы сообщила в полицию, в результате на парня завели уголовное дело по ст. 272 УК РФ — «Неправомерный доступ к компьютерной информации». По ней школьнику грозило два года лишения свободы.

Ситуация вызвала широкий общественный резонанс — в защиту новосибирца выступили представители общественности и чиновники, в том числе уполномоченная по правам детей Анна Кузнецова. В итоге в 2019 году Жоглик был оправдан, перед ним также официально извинился заместитель прокурора Советского района Новосибирска.

В мае 2021 года Владимир Жоглик обратился в Замоскворецкий суд Москвы с требованием компенсации за причинённый моральный вред. Вместе с адвокатом Александром Баляном Жоглик пришёл к выводу, что государство должно ему 2,5 млн руб., обозначив это в соответствующем иске.

23 сентября суд принял решение о выплате молодому человеку 50 тыс. руб. Бывший школьник намерен оспорить это решение и получить ранее требуемую сумму.

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