В составе думской фракции «Новых людей» будут два депутата из Сибири

24 сентября пресс-служба партии «Новые люди» обнародовала список своей фракции в Госдуме VIII созыва. Кроме лидера партии Алексея Нечаева и экс-мэра Якутска Сарданы Авксентьевой в неё войдут ещё 11 депутатов.

По итогам выборов 2021 года в Государственную Думу РФ прошла пятая партия. «Новые люди» по данным центральной избирательной комиссии (ЦИК) получили 5,32% голосов выборщиков, что позволяет им претендовать на 13 депутатских кресел в федеральном парламенте.

В федеральной части партийного списка было всего две фамилии – основателя партии Алексея Нечаева и его советницы, экс-мэра Якутска Сарданы Авксентьевой. Поэтому основная интрига заключалась в том, кто получит оставшиеся 11 депутатских мандатов в Госдуме.

«Континент Сибирь» предположил, что мандат может достаться действующему депутату законодательного собрания Новосибирской области от «Новых людей» Дарье Карасевой. Однако в обнародованном 24 сентября списке депутатов партии от регионов её не оказалось. В пресс-службе новосибирского регионального отделения «Новых людей» «Континенту Сибирь» подтвердили, что Дарья Карасева продолжит работу в Законодательном собрании.

Также в своих регионах остались кандидат партии от Краснодарского края Сергей Кусмаков и баллотировавшиеся от Пермского края Денис Шитов и Олег Исаев, имевшие высокие рейтинги в партийном списке.

Информагентство ТАСС сообщило, что в итоговом списке депутатов от «Новых людей» оказались: Владислав Даванков (Краснодарский край), Александр Демин (Свердловская область), Сергей Чудаев (Удмуртия), Георгий Арапов (Иркутская область), Максим Гулин (Челябинская область), Владимир Плякин (Самарская область), Григорий Шилкин (Архангельская область), Роза Чемерис (Приморский край), Сангаджи Тарбаев (Москва), Амир Хамитов (Московская область) и Ксения Горячева (Санкт-Петербург).

Таким образом, представлять Сибирь в Государственной Думе от партии Новые люди будут два депутата: Сардана Авксентьева и Георгий Арапов.