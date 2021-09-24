В подавшем на самобанкротство новосибирском аквапарке введено наблюдение

Арбитражный суд Новосибирской области ввёл процедуру наблюдения в новосибирском аквапарке «Аквамир». Ранее компания подала на самобанкротство в связи с задолженностью по кредитам на два миллиарда рублей.

Информация о введении наблюдения в отношении ООО «Аквапарк «Аквамир» появилась в картотеке дел Арбитражного суда Новосибирской области.

Резолютивная часть решения пока не опубликована.

О том, что ООО «Аквапарк «Аквамир» подал на самобанкротство, стало известно в августе. Сумма исковых требований к компании на этот момент составила более 2,1 млрд руб.

Трудности в работе введённого в 2016 году крупнейшего в Сибири аквапарка началась в сентябре 2020 года, когда была признана банкротом управляющая компания развлекательного заведения — ООО «ВДТ Строй». Иск с требованием признать её несостоятельность подала ПСК «Развитие» в марте 2019 года. Сумма требований составила 1,7 млн руб. В конце того же года по требованию директора юридической фирмы Consigliere Алексея Морковского был признан банкротом председатель правления застройщика аквапарка ГК «Кварсис» Петр Овчинников, задолжавший истцу на момент подачи заявления 570 тыс. руб.

Зимой 2021 года на фоне финансовых сложностей, возникших вследствие банкротства УК аквапарка, обострился конфликт между его управляющими субъектами, и заведение было временно закрыто. Работа возобновилась после смены арендатора помещения. Предыдущий арендатор, ООО «Глобал», подал на самобанкротство.

В августе также сообщалось о планах выставить на торги часть аквапарка за полмиллиарда рублей. При этом, по данным оценщиков, рыночная стоимость всего здания составляет 1,4 млрд руб. без НДС.