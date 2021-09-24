В Новосибирске прошла акция «Безопасный переход», призванная обезопасить детей от несчастных случаев на дороге

В Новосибирске в рамках проекта «Единой России» «Безопасные дороги» прошла акция «Безопасный переход», в ходе которой у пешеходных переходов краской были нанесены предупреждающие надписи «сойди с велосипеда», «сними наушники», «отвлекись от телефона» и «посмотри по сторонам».

Участие в акции «Безопасный переход» принял депутат Совета депутатов Новосибирска, член совета партийного проекта «Безопасные дороги» Игорь Титаренко, представители ГИБДД и ученики гимназии №1. В июне нынешнего года 12-летний учащийся этой школы погиб, переезжая на велосипеде дорогу по пешеходному переходу в Октябрьском районе города – его сбил кроссовер. От полученных травм мальчик скончался до приезда врачей «скорой помощи».

«Любое обозначение действий, которые нужно сделать прежде, чем ступить на пешеходный переход, важно. Зачастую дети озадачены гаджетами, ходят в наушниках, и не замечают, что происходит вокруг, и, к сожалению, порой попадают в неприятные ситуации. Акция в совокупности с другими профилактическими мероприятиями даст положительный эффект. Мы должны прилагать максимум усилий, чтобы обезопасить детей, в том числе своим примером показывать, как нужно вести себя, переходя дорогу. Мы такие же участники движения, как и автомобилисты», – отметил Игорь Титаренко.

По словам представителя ГИБДД, чаще всего дети попадают под колеса автомобиля на нерегулируемом пешеходном переходе.

«С начала сентября в Новосибирске зарегистрировано 20 ДТП с участием детей. В 14 случаях они получили легкие травмы, но несколько ребят сейчас находятся в стабильно тяжелом состоянии в больнице. Беспокойство вызывает тот факт, что очень большое количество ДТП происходит на нерегулируемых пешеходных переходах. Мы всегда напоминаем, что, если вы идете даже по пешеходному переходу, нужно отвлечься от телефона, снять капюшон и убедиться, что все автомобилисты остановились и вас пропускают», – отметила старший инспектор ОГИБДД УМВД России по Новосибирску Анна Варновская.

Со слов организаторов акции, идея нанести яркие надписи у пешеходных переходов возникла потому, что чаще всего подростки идут по проезжей части, уткнувшись в телефон, а синие, красные и желтые предупреждения должны привлечь их внимание.