Глава СКР подтвердил подготовку терракта в красноярском учебном заведении

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин сообщил о предотвращении нападения на студентов в одном из учреждений среднего образования Красноярского края. Ранее появилась неофициальная информация о том, что по подозрению в подготовке терракта в техникуме региона задержан студент.

В Красноярском крае задержан молодой человек, намеревавшийся совершить нападение на студентов в одном из средних образовательных учреждений региона, сообщил председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин в интервью ТАСС 24 сентября.

«В Красноярском крае предотвращено нападение на школу и задержан молодой человек, который намеревался совершить подобное», — рассказал Бастрыкин информагентству, отметив, что за последние годы на учебные заведения страны было совершено около десятка нападений.

О каком именно учебном заведении идёт речь, глава СКР не уточнил, однако на днях в СМИ появилась неофициальная информация о задержании студента третьего курса, который готовил терракт в Южном аграрном техникуме Красноярского края.

По данным правоохранителей, для нападения на четверых однокурсников студент самостоятельно изготовил пусковое устройство, приобрёл нож и патроны к аэрозольному пистолету. Молодой человек был задержан до совершения преступления. Предполагается, что причиной его действий стал конфликт – юноша решил отомстить обидчикам. Также сообщалось, что задержанный отправлен на обследование в психиатрическую больницу.