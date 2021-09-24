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Андрей Травников поблагодарил кандидатов от «Единой России» за слаженную работу на выборах в Государственную думу РФ
Ректор Новосибирского государственного университета экономики и управления (НГУЭУ)
Консультант по управлению, эксперт КГ «Управленческая практика», директор АО «Корпоративные ИТ-Проекты», тьютор МИМ ЛИНК и Новосибирской Открытой Школы Бизнеса.
Заведующий кафедрой Смарт-сити Сибирского университета телекоммуникаций и информатики, директор по цифровой трансформации компании Smart Consulting
Директор ООО «СибПроектСтрой», г. Омск
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