100% вакцинация населения от COVID-19 достигнута в населенном пункте Новосибирской области

В Новосибирской области появился первый населенный пункт со 100% вакцинацией жителей от COVID-19, сообщает пресс-служба правительства региона.

В деревне Херсонка Убинского района Новосибирской области вакцинацию от COVID-19 прошло все взрослое население. Жители завершили полный курс вакцинации.

«Жители деревни Херсонка очень ответственно подошли к задаче формирования коллективного иммунитета, благодаря этому населенный пункт стали первым в регионе, где достигнута стопроцентная вакцинация взрослого населения», — сообщает пресс-служба правительства Новосибирской области.

Уточняется, что в деревне проживает чуть более 70 человек. Вакцинацию жители населенного пункта начали проходить с самого старта прививочной кампании от COVID-19. Кроме достигнутого 100% результата по вакцинации от коронавируса, в деревне завершается прививочная кампания от гриппа — уже сейчас от него в деревне привито 98% населения.

«Люди сразу понимали, что вакцинация нужна, только так можем победить вирус. Смело шли на прививку от коронавируса, до ковида активно прививались от гриппа. Сейчас, например, от гриппа тоже уже привили 100% детей. Взрослые идут активно, осталось только 2% непривитых от гриппа», — отметила медсестра местного ФАПа Надежда Боос.

Уточняется, что в Новосибирской области от коронавируса однократно привиты свыше 729 тыс. жителей. Завершили вакцинацию более 638 тыс. человек.

При содействии областного минздрва, в регионе создана вся необходимая инфраструктура для наращивания темпов вакцинации от коронавирусной инфекции. Развернуто 93 пункта вакцинопрофилактики во всех взрослых поликлиниках города Новосибирска и области, из них 40 в городе Новосибирске и 53 в Новосибирской области, а также 18 мобильных пункта на территории города и 11 мобильных пунктов в Новосибирской области. Организовано 97 мобильных прививочных бригад.

В региональном минздраве отмечают, что вакцин против СOVID-19 в настоящее время в Новосибирской области достаточно. На днях регион получил очередную крупную партию – 68 400 доз «Спутника V». Всего в область поступило уже свыше 1 млн комплектов вакцин против коронавируса («Спутник V», «Спутник лайт», КовиВак и ЭпиВакКорона).

С актуальным перечнем действующих пунктов вакцинации можно ознакомиться на интерактивной карте, созданной министерством цифрового развития и связи Новосибирской области. Карта охватывает весь регион, включая самые отдаленные районы. Сервис позволяет, в частности, узнать время работы пунктов вакцинации, номер телефона для записи, сроки подготовки результатов тестов и другую информацию.

Напомним, новосибирские власти готовятся к четвертой волне коронавирусной инфекции. В региональном минздраве очередной всплеск заболеваемости прогнозируют в конце сентября, однако ученые считают, что в Новосибирске волна, вероятно, уже началась.

Для коллективного иммунитета к заболеванию нужна вакцинация. Так, в Новосибирской области необходимо привить 1,3 млн жителей — 60% от взрослого населения, однако в региональном министерстве здравоохранения сообщают, что на это потребуется еще год.