Куйбышевский районный суд Новосибирской области арестовал осужденных, совершивших два месяца назад побег с участка колонии-поселения исправительной колонии №8 (ИК-8) в Новосибирске.

Как говорится в сообщении суда, задержанные 25-летний Виталий Козлов и 27-летний Александр Горлов обвиняются в совершении нескольких краж, совершенных на территории города Куйбышева Новосибирской области. Они находились в федеральном розыске после того, как сбежали из колонии-поселения ФКУ ИК-8 ГУФСИН России по Новосибирской области и были задержаны на территории Тюменской области.

«Постановлением от 22 сентября в отношении Виталия Козлова и Александра Горлова избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на 24 суток до 14 октября 2021 года», — сообщили в Куйбышевском районном суде.

Напомним, осужденные ушли из-под надзора с участка колонии-поселения при ИК-8 строгого режима, расположенного в Калининском районе Новосибирска в середине июля. Их пропажу заметили во время проведения плановой проверки осужденных.

Через несколько дней после побега руководство регионального ГУФСИН России объявило награду за помощь в розыске осужденных. За информацию, которая «будет способствовать задержанию разыскиваемых», в ведомстве пообещали вознаграждение в размере 50 тысяч рублей.