Геннадий Зюганов и новосибирские коммунисты оценили итоги выборов в Госдуму

23 сентября лидер КПРФ вместе с ведущими представителями партии в регионе проанализировал итоги выборов 2021 года в Госдуму РФ в Новосибирской области.

23 сентября Геннадий Зюганов обсудил с лидерами КПРФ в Новосибирской итоги завершившихся в минувшее воскресенье выборов в Государственную Думу РФ. Оценка результатов избирательной кампании 2021 года проходила в рамках традиционной онлайн-конференции центрального комитета КПРФ и региональных отделений партии.

В публикации новосибирского обкома КПРФ сообщается, что лидер коммунистов охарактеризовал дистанционное электронное голосование, как «уничтожение политической системы» страны. По мысли первого заместителя председателя ЦК КПРФ Юрия Афонина, подготовка к выборам шла напряженно, но усилиями ЦК вокруг КПРФ был заблаговременно создан широкий фронт левых организаций, что позволило партии создать более широкую сеть наблюдателей в период трёхдневного голосования.

Новосибирский обком партии на онлайн-конференции представляли первый и второй секретари, Анатолий Локоть и Ренат Сулейманов, секретари областного комитета Алексей Русаков и Владимир Карпов, кандидаты в члены ЦК КПРФ Андрей Жирнов, Глеб Черепанов и Роман Яковлев, а также другие лидеры партийных организаций.

В рамках конференции были упомянуты победы КПРФ на думских выборах в Хабаровском крае, Якутии, Марий Эл и Ямало-Ненецком автономном округе, а также результат партии в более чем 30% голосов избирателей по Омской и Ульяновской областям, а также Алтайскому краю. Коммунистами была приведена и другая статистика голосования: в 13 регионах партия набрала от 25 до 30% голосов электората, на 506 тысяч голосов выросла поддержка КПРФ в Москве, на 183 тысячи – в Московской области, на 180 тысяч – в Краснодарском крае, а также на 175 тысяч – в Свердловской области.