Андрей Травников отказался от мандата депутата Госдумы

Василий Попов
 
Губернатор Новосибирской области Андрей Травников отказался от мандата депутата Госдумы
Фото Михаила Перикова

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников написал заявление об отказе от мандата депутата Госдумы РФ, сообщили «Континенту Сибирь» в пресс-службе регионального отделения партии «Единая Россия».

Секретарь Новосибирского регионального отделения «Единой России», глава региона  Андрей Травников отказался от мандата депутата Государственной Думы РФ.

«Губернатор Новосибирской области Андрей Травников написал заявление об отказе от мандата депутата Государственной думы. Соответствующее заявление было направлено в Центральную избирательную комиссию Российской Федерации», — сообщили «Континенту Сибирь» в пресс-службе регионального отделения партии.

Напомним,  Андрей Травников возглавил список кандидатов партии в Госдуму РФ по региональной группе Новосибирской и Омской областей (региональная группа №8), на второй строке списка находится заместитель председателя Госдумы седьмого созыва Александр Жуков. Третье место заняла мэр Омска Оксана Фадина.

Ранее мэр Новосибирска Анатолий Локоть, возглавлявший список КПРФ в регионе, заявил, что откажется от мандата депутата Государственной Думы РФ. О том, как проходили выборы в парламент 2021 года — в материале «Континента Сибирь».

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