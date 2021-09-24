Региональный центр волейбола в Новосибирской области получил приз федерального конкурса

Реализованный в Новосибирской области проект строительства Регионального центра волейбола «Локомотив Арена» признан лучшим на общероссийском конкурсе «Проектный Олимп». Реализация проекта находилась под контролем областного минстроя.

Проект «Региональный центр волейбола в Новосибирске», реализованный в регионе под руководством областного минстроя, занял второе место в категории «Мегаппроект» в номинации «Лучший проект года» Всероссийского конкурса профессионального управления проектной деятельностью «Проектный Олимп». За призы боролись 37 инициатив из 20 регионов России.

Документацию для участия в конкурсе подготовили и направили министерство экономического развития и министерство строительства региона.

По словам министра строительства Новосибирской области Ивана Шмидта, высокие позиции в крупном федеральном конкурсе – признание эффективности системы проектного управления, применённой при строительстве регионального волейбольного центра.

«Региональный центр волейбола – один из крупнейших инфраструктурных объектов, построенных в регионе за последнее время. Проект сложный в реализации, который потребовал максимального сосредоточения усилий всех причастных структур – правительства Новосибирской области, контролирующих органов, ресурсоснабжающих организаций. Обеспечить такую консолидацию нам удалось благодаря успешному применению принципов и подходов проектного управления. Это способствовало оперативности и слаженности в принятии решений», – отметил Иван Шмидт.

Министр напомнил, что применение проектного управления в государственном секторе – один из сегодняшних приоритетов в развитии России. На федеральном уровне уже созданы Совет по стратегическому развитию и приоритетным проектам при президенте РФ и Департамент проектной деятельности правительства РФ, которые активно внедряют соответствующий подход.

«Мы в свою очередь стараемся транслировать эти принципы на региональном уровне. Опыт со строительством регионального центра волейбола – первый, но весьма успешный. Уверен, мы будем продолжать такую практику», – резюмировал Иван Шмидт.

Напомним, волейбольный центр в Новосибирске построен в рамках регионального проекта «Спорт – норма жизни» нацпроекта «Демография». Уникальный спорткомплекс введён в эксплуатацию в сентябре 2020 года. Он рассчитан на одновременное присутствие более 5,5 тысяч зрителей.