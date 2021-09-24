Мэр Новосибирска – за комплексную застройку бывшего военного городка № 17

По мнению Анатолия Локтя, бывший военный городок может стать ещё одним центром Новосибирска не только в географическом, но и в культурном плане. Об этом мэр сообщил в ходе пресс-конференции 24 сентября.

24 сентября новосибирский градоначальник провёл очередную пресс-конференцию в онлайн-формате, в рамках которой коснулся вопроса реновации территории бывшего военного городка № 17 в Октябрьском районе мегаполиса, проект которой должны окончательно подготовить к 2022 году.

«Я выступаю за комплексное развитие этой площадки, которая может стать еще одним центром Новосибирска не только в географическом, но в инфраструктурном и культурном плане», – рассказал Анатолий Локоть о собственном видении перспектив бывшего военного городка № 17.

Мэр также сообщил, что в диалоге между властями разных уровней обсуждается возможность развития этой локации на условиях государственно-частного партнёрства: «Свои предложения мы обсуждали с правительством Новосибирской области, направили в федеральный центр. Обсуждали, в том числе на предмет привлечения частного капитала, то есть развития этой территории на принципах государственно-частного партнерства. Приезжал сюда Шувалов (председатель государственной корпорации развития «ВЭБ.РФ» – «КС») со своей командой и мы представляли ему этот проект».

Ранее публицист Егор Холмогоров высказывал идею создания в Новосибирске, например, на территории бывшего военного городка, «новосибирского кремля», который можно было бы использовать, как музейно-административный центр.

В интервью «Континенту Сибирь» координатор региональных отделений «ОПОРЫ РОССИИ» в Сибирском федеральном округе и генеральный директор ОАО «Новосибирскхлебопродукт» Сергей Соколов предлагал организовать на данной территории музей, посвящённый маршалу авиации Александру Покрышкину и комплекс других объектов музейно-административного назначения по типу известного иркутского проекта «квартал № 130».

Позднее информагентство ТАСС, со ссылкой на министра культуры Новосибирской области Наталью Ярославцеву сообщило о планах создания на территории бывшего военного городка музейного квартала из семи объектов, в число которых должны войти: музей военной истории Сибири, музей трижды Героя Советского Союза Александра Покрышкина, музей природы, музей науки и техники, а также музей современного искусства.