Декоративный виноград и фруктовая аллея: «Кузбассразрезуголь» озеленил парк в посёлке Бачатский

Более тысячи деревьев и кустарников высадили горняки АО «УК «Кузбассразрезуголь» в парке «Юбилейный» посёлка Бачатский Кемеровской области. Среди вновь появившейся растительности — фруктовые аллеи с декоративным виноградом.

Предприятие сырьевого комплекса УГМКАО «УК «Кузбассразрезуголь» оказало финансовую поддержку и помощь в озеленении парка «Юбилейный» посёлка Бачатский. Сотрудники компании высадили более 1200 деревьев и кустарников.

«Для нашей компании важную роль играет благополучие территорий, где мы ведём свою деятельность, – прокомментировал заместитель директора АО «УК «Кузбассразрезуголь» по экологии, промышленной безопасности и землепользованию Виталий Латохин. – Мы с большой радостью вносим свой вклад в развитие посёлка Бачатский и его преображение. Специально выбирали именно цветущие растения, чтобы парк радовал жителей с весны до осени».

Парк «Юбилейный» в посёлке Бачатский благоустраивают в рамках национального проекта «Жилье и городская среда». Открытие парка состоялось в начале сентября. Летом здесь отремонтировали асфальтобетонные и брусчатые тротуары, обустроили велодорожки и прогулочные тропы, оборудовали детскую площадку и скейт-парк, установили скамейки, уличные тренажеры и беседки.

Работники УК «Кузбассразрезуголь» вместе с жителями высадили в парке молодые липы, яблони, ели и сосны, а также декоративный виноград. Саженцы расположили секторами, чтобы сформировать хвойную и фруктовую аллеи.

«Хочу поблагодарить главу города и строителей за такой прекрасный парк. И компанию «Кузбассразрезуголь» – они сделали замечательный подарок для города, закупив саженцы. Пройдёт два-три года, и высаженные нами сегодня деревья окрепнут, парк станет ещё красивее. Важно, что зелёных и уютных мест в Кузбассе становится больше», – отметил первый заместитель губернатора Кемеровской области-Кузбасса Вячеслав Телегин.