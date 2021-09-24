Еще двадцать поселков Алтайского края подключились к мобильному интернету МТС

МТС запустила высокоскоростной мобильный интернет в двадцати селах и деревнях Алтайского края, где в общей сложности проживают более 10 тысяч человек.

Скоростной LTE-интернет МТС впервые появился в «микро»-населенных пунктах, где численность населения составляет порядка 100 человек в каждом: это село Бешенцево Первомайского района, село Первые Коростели Угловского района и поселок Серп и Молот, расположенный в Хабарском районе. В зону LTE от МТС также впервые попали села Прыганка, Луговое и Солоновка — они расположены в Крутихинском, Смоленском и Каменском районах на труднодоступных гористых территориях.

«В сельской местности проживает порядка 45% жителей нашего края. Для некоторых из них мобильная связь — это единственная возможность получить полноценное образование онлайн, оплатить коммунальные услуги, в трудную минуту связаться со службами спасения, попросить о помощи и даже проконсультироваться с врачом. Мы со своей стороны, готовы развивать свою сеть LTE там, где это необходимо, и приходить туда, где нас ждут. Так, с начала 2021 года количество базовых станций LTE в Алтайском крае увеличилось вдвое», — прокомментировал директор МТС в Алтайском крае Иннокентий Цой.