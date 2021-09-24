Объявленного в федеральный розыск новосибирца задержали у избирательного участка

Сотрудники полиции в день выборов задержали у избирательного участка новосибирца, объявленного в федеральный розыск за кражу, сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Новосибирской области.

Сотрудники полиции задержали 26-летнего жителя Новосибирского района возле избирательного участка 19 сентября. По данным ведомства, во время дежурства на УИК сержант отдела полиции №1 «Кольцово» Сергей Кононенко заметил на улице подозрительного мужчину, который шел быстрым шагом и постоянно огладывался.

Сотрудник полиции опознал в нем гражданина, объявленного в федеральный розыск за кражу (ст.158 УК РФ).

«Полицейский выбежал на улицу, догнал мужчину, задержал его и сообщил о произошедшем в дежурную часть. На указанный адрес прибыла следственно-оперативная группа и доставила разыскиваемого в отдел полиции для дальнейшего разбирательства» — сказано в сообщении.

Задержанного мужчину поместили в СИЗО №1 ГУФСИН России по Новосибирской области. Руководство полиции решает вопрос о поощрении отличившегося сотрудника.

Напомним, голосование на выборах 2021 года в Госдуму РФ состоялись с 17 по 19 сентября. «Континент Сибирь» публиковал региональные итоговые результаты голосования, а также данные, предоставленные новосибирским обкомом КПРФ по областному центру, из которых следует, что картина электоральных предпочтений в городе отличалась от ситуации по региону.