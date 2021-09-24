Квартиры, как в американском кино, начали строить в Новосибирске

Особенные квартиры в каждом доме проектирует строительная компания Брусника в своих жилых кварталах Новосибирска. Такой подход помогает застройщику создавать насыщенную, интересную жилую среду и предлагать в рамках одной локации более сотни планировок, подходящих и молодым одиночкам, и парам без детей, и семьям, состоящим из нескольких поколений.

Особенность квартир Брусники – квартиры с террасами, отдельным входом и антресолью на первых этажах зданий, а на самых верхних ー пентхаусы и дуплексы с кухнями на крыше и панорамными окнами. На средних этажах Брусника проектирует условно типовое жильё. Условно потому, что в нём есть мастер-спальни, гардеробные, ванные с окном, французские балконы и лоджии. При разработке планировок архитекторы выстраивают ежедневные маршруты жителей и продумывают варианты использования помещений.

Как рассказал «Континенту Сибирь» директор федеральной компании «Этажи» Ильдар Хусаинов, сегодня запросы покупателей стремительно эволюционируют. «Мы можем судить об этом, анализируя поток клиентов, выбирающих новостройки. Ещё несколько лет назад основной акцент они делали на площади квартиры, теперь — на ее функциональности. Все меньше людей готовы приобретать типовые варианты, выбор смещается в сторону оригинальных планировочных и архитектурных решений. Подобный тренд на рынке жилой недвижимости продолжит набирать обороты», – отметил риелтор.

Среди покупателей в Новосибирске на первом месте по популярности находятся квартиры с отдельным входом. Такие представлены в «Европейском береге» и строящемся квартале «На Никитина». Создавая подобные планировки, архитекторы преследуют несколько целей. Во-первых, обогатить фасад и придать ему динамику. Перед квартирами с отдельным входом они проектируют палисадники, окруженные невысоким забором или живой изгородью. Здесь можно оставить велосипед, самокат или коляску. Во-вторых, обеспечить жителям дополнительный уровень приватности — для того, чтобы попасть домой, им не нужно заходить в подъезд.

На втором месте — пентхаусы площадью более 100 кв. метров. Они расположены на последних этажах и имеют выход на террасу, с которой открывается вид на город и его окрестности. В таких квартирах архитекторы часто проектируют несколько уровней и предусматривают панорамные окна на две стороны. Пентхаусы отличает высокий уровень приватности и планировочные решения, которых точно нет у соседей. Такие квартиры ещё остались в урбан-виллах «Европейского берега» и Доме с мостами.

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Застройщик микрорайона «Европейский берег», урбан-вилл «На Никитина» — ООО Брусника.

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