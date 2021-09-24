На пустыре у ТЭЦ-5 в Новосибирске появится автодром для мото- и автоспорта

Рядом с ТЭЦ-5 в Октябрьском районе Новосибирска планируется построить центр технических видов спорта «Сибирское кольцо», сообщает пресс-центр мэрии. В нем планируют разместить трассы для авто- и мотогонок.

Центр технических видов спорта «Сибирское кольцо» возведут на Ключ-Камышенском плато в Октябрьском районе Новосибирска. Проект развития автодрома разработало управление физической культуры и спорта мэрии Новосибирска.

«Назначение этого участка — строительство объектов для технических видов спорта. Представленный проект предусматривает создание нескольких трасс – для авто-, мотогонок, велосипедов. Необходимо решить несколько смежных вопросов, связанных с развитием Октябрьского района, чтобы шум, который здесь неизбежен, не тревожил жителей близлежащих домов. Никакого другого назначения эта земля иметь не будет, жилую застройку на этом участке вести нельзя из-за близкого расположения ТЭЦ-5 и высоковольтных линий. А вот создать площадки для занятий авто- и мотоспортом — возможно», —отметил мэр Новосибирска Анатолий Локоть.

Центр технических видов спорта «Сибирское кольцо» разместят на участке в 114,6 га. Территория будет разделена на несколько сегментов для разных видов спорта — автомобильного, в который войдут автокросс, ралли-кросс, картинг, драг-рэйсинг, дрифт, мотоциклетного — мотокросс, спидвей, мототриал, и велосипедного спорта — направления BMX. Отметим, на объекте также разместят трассы для остальных видов велоспорта — роллеров и скейтбордистов.

По словам начальника департамента культуры, спорта и молодежной политики мэрии Новосибирска Анны Терешковой, на реализацию проекта потребуется около 500 млн рублей. Она добавила, что земля, на которой предполагалось возвести объект, была в аренде у застройщика с 2015 года, однако, в связи с тем, что строительство так и не началось, в 2020 году участок вернули муниципалитету.

«Архитекторы вместе с нашими спортсменами из федерации автоспорта разработали концепцию, которую представили мэру. Будет несколько видов трасс, а по периметру расположатся спортивные объекты типа бассейнов, кортов, которые будут защищать жилые дома от шума. Проект достаточно емкий, в том числе финансово — на его реализацию потребуется около 500 млн рублей. Мы будем искать взаимодействия с инвесторами, работать на условиях государственно-частного партнерства», —отметила Анна Терешкова.

Напомним, в Новосибирске продолжается строительство новой ледовой арены в рамках подготовки к проведению Молодёжного чемпионата мира по хоккею, который состоится в Новосибирске в 2023 году.