Мэр Новосибирска «Результаты выборов весьма перспективные для КПРФ»

24 сентября, в ходе еженедельной пресс-конференции мэр-коммунист заявил, что занятие второго места по каждому из одномандатных округов кандидатами от КПРФ подтверждает сильные позиции партии в Новосибирской области.

В рамках традиционного еженедельного общения с прессой мэр Новосибирска 24 сентября подвёл итоги выборов 2021 года. Анализируя ситуацию в регионе, градоначальник и первый секретарь новосибирского обкома КПРФ Анатолий Локоть, сделал особый упор на итоги выборов 2021 года на территории областного центра.

«Если говорить о городе Новосибирске, то по округам тот же Виталий Новосёлов победил с убедительным счётом – 31% голосов против 20% у ближайшего к нему соперника. У Романа Яковлева прекрасный результат на левом берегу – 32,94% против кандидата от «Единой России», набравшего 29,5%. Андрей Жирнов всего лишь 2% уступил своему основному сопернику. Также и Ренат Сулейманов уступил немногим Дмитрию Савельеву», – привёл данные статистики по городу Анатолий Локоть.

«Поэтому результаты убедительные. Везде наши кандидаты по округам – вторые. Причём, уступают какие-то единицы процентов. И это хороший и очень убедительный результат, подтверждающий, что КПРФ – одна из лидирующих политических сил на сегодня у нас в регионе», – заключил комментарий мэр Новосибирска.

23 сентября «Континент Сибирь» уже публиковал итоговые данные голосования по городу Новосибирску на выборах 2021 года в Государственную Думу РФ, предоставленные новосибирским обкомом КПРФ. Из этих данных следует, что картина электоральных предпочтений в Новосибирске несколько отличалась от ситуации в целом по региону. В частности, на 137 и 138 одномандатных округах лидировали кандидаты от КПРФ Виталий Новосёлов и Роман Яковлев.

Напоминаем читателям, что ранее на сайте новосибирского обкома КПРФ появлялась информация о том, что партия намерена обжаловать итоги выборов в Госдуму на одномандатном избирательном округе № 137.