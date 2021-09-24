Андрей Травников поблагодарил кандидатов от «Единой России» за слаженную работу на выборах в Государственную думу РФ

Секретарь Новосибирского регионального отделения «Единой России», глава Новосибирской области Андрей Травников поблагодарил однопартийцев за убедительную победу на выборах в Государственную думу РФ.

Голосование длилось три дня: 17, 18 и 19 сентября. Глава региона Андрей Травников возглавил территориальную группу «Единой России» на выборах в Госдуму, которая включала Новосибирскую и Омскую области.

«Это был напряженный период, и хотелось бы отметить слаженную работу команды и поздравить наших кандидатов Олега Иванинского, Дмитрия Савельева и Виктора Игнатова. Сейчас важно сформировать конструктивную обстановку для эффективной работы», – отметил Андрей Травников.

Секретарь реготделения еще раз озвучил итоговые результаты выборов в регионе. Так, явка по Новосибирской области составила 37,62 %, что почти на 3% больше, чем на выборах в 2016 году (34,88%). Наиболее высокий уровень явки, выше 60 %, показали в сельских территориях: Сузунский, Здвинский, Кочковский и Краснозерский районы. Больше 35% явка наблюдалась в трех районах Новосибирска: Центральном, Железнодорожном и Советском.

По партийным спискам в Новосибирской области убедительную победу одержала «Единая Россия», набрав 35,33% голосов. Таким образом, партию поддержал каждый третий избиратель, пришедший на участки в эти дни.

В свою очередь, председатель Законодательного собрания Новосибирской области Андрей Шимкив подчеркнул, что партия не ошиблась в своих кандидатах.

«Они истинные бойцы. Может со стороны кажется все просто, но это по-настоящему тяжелая работа – пройти на выборах в Государственную думу. Это показатель эффективной работы всех уровней власти. Результат говорит сам за себя», – подчеркнул Андрей Шимкив.

На заседании президиума регионального политического совета партии единороссы обсудили, как можно улучшить работу депутатского корпуса и сделать взаимодействие с жителями региона эффективнее.

Первый заместитель секретаря Новосибирского регионального отделения партии «Единая Россия» Андрей Панферов отметил, что в этом созыве депутаты будут отчитываться о проделанной работе каждый год, а не по истечению срока полномочий. Такую инициативу ранее оглашал секретарь генерального совета партии Андрей Турчак.

«Подобные мероприятия показали свою эффективность. Предлагаю разработать порядок ежегодного отчета с выездом на избирательные округа и проводить их в сентябре или октябре каждого года по следующим позициям: отчет перед депутатами поселковых уровней, по выполнению наказов, а также информирование о планах по выполнению наказов от жителей на предстоящий год. Все это предлагается проводить с фото- и видеофиксацией и размещением информации в соцсетях депутатов», – резюмировал Андрей Панферов.