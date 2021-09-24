С 25 по 26 сентября в новосибирском Академгородке состоится Конгресс выпускников Новосибирского государственного университета (НГУ) и физико-математической школы (ФМШ). В ходе встречи участники мероприятия обсудят проекты в области точных наук, а также ситуацию с пандемией коронавируса.

В новосибирском Академгородке с 25 по 26 августа пройдут праздничные мероприятия, посвященные 60-летию механико-матетематического (ММФ) и физического (ФФ) факультетов. Также в эти даты пройдет ежегодный Конгресс выпускников НГУ, в рамках которого состоится общее собрание членов Ассоциации выпускников «Союз НГУ». В его повестке — годовой отчет о деятельности Ассоциации в 2020-21 году, финансовый отчет, рассмотрение изменений в устав, выборы председателя и секретаря, ревизионной комиссии, правления и наблюдательного совета. Отдельно участники собрания обсудят направления деятельности Ассоциации на будущий год.

«В рамках общего собрания пройдет передача полномочий президента «Союза НГУ» от Ирины Травиной к Дмитрию Верховоду», — уточняет пресс-служба ассоциации.

На мероприятии также состоится конференция «Математики и физики НГУ», которая пройдет в Технопарке 25 сентября. Спикеры расскажут о математических проектах в ФМШ и НГУ, проектных исследованиях и разработках математического центра в Академгородке и другое.

На встрече также обсудят темы, связанные с COVID-19. В числе участников события — ректор НГУ Михаил Федорук, президент «Союза НГУ», директор АО «Академпарк» Дмитрий Верховод, а также профессор, член-корреспондент РАН Сергей Нетесов.

Уточняется, что мероприятие пройдет в смешанном формате: в нем можно участвовать как онлайн, так и оффлайн. Зарегистрироваться на мероприятие можно по ссылке.