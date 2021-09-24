В новосибирском Центре культуры и отдыха «Победа» с 29 сентября по 1 октября пройдут специальные показы сенсационных фильмов с международных фестивалей. В картинах «Ничья», «Титан» и «Разжимая кулаки», снятых женщинами-режиссерами, героини оказываются в экстремальных ситуациях и пробуют выбраться из них разными способами.

Героиня «Ничьей» 14-летняя Вика пытается свыкнуться с ранним материнством в небольшом уральском городке. В процессе создания фильма режиссер Лена Ланских, выпускница Московской школы нового кино, общалась с молодыми мамами и узнавала, с какими трудностями им пришлось столкнуться. «Ничья» участвует в фестивале в Сан-Себастьяне и вошла в конкурсную программу «Кинотавра». Показ фильма и онлайн-обсуждение с режиссером пройдёт 29 сентября.

Если Лене Ланских была важна документальная точность в фильме, то режиссер «Титана», француженка Джулия Дюкорно, осознанно ее избегает. Сюжет о девушке с титановой пластиной в голове и ее романе с машиной переворачивает смысл фразы «Deus ex machina» и балансирует на грани комедии, драмы и боди-хоррора.

Джулия Дюкорно стала второй женщиной в истории, получившей на Каннском кинофестивале «Золотую пальмовую ветвь» за лучший фильм. Критики уже успели прозвать Дюкорно новым Кроненбергом: в своей картине она экспериментирует с человеческим телом, разрушая общепринятые представления о гендере. После показа 30 сентября состоится онлайн-обсуждение фильма с кинокритиком Зинаидой Пронченко.

Пронзительная драма «Разжимая кулаки» ученицы Александра Сокурова Киры Коваленко стала обладателем Гран-при программы «Особый взгляд» на Каннском кинофестивале — 2021, а затем вошла в программу киносмотров в Торонто, Сан-Себастьяне и Нью-Йорке. Через несколько дней после российской премьеры на «Кинотавре» Кира приедет в Новосибирск и лично представит картину на показе 1 октября.

Действие фильма происходит в небольшом североосетинском городке Мизур, куда после трагических событий перевез свою семью Заур. Центральная фигура фильма — молодая девушка Ада, дочь Заура, она мечтает вырваться из-под контроля авторитетного отца, который не собирается ее отпускать и даже не отдает ей документы. Все надежды девушки связаны со старшим братом, сумевшим начать самостоятельную жизнь в другом городе.

«Разжимая кулаки» во многом перекликается и с «Титаном» — в центре сюжета героиня, у которой сложные отношения с отцом, и с «Ничьей» — действие происходит в небольшом угнетающем провинциальном городке. Фильмы объединяет и то, с какой честностью и бескомпромиссностью режиссеры поднимают важные для них темы, будь то виктимблейминг, обращения к проблемам патриархата или даже создание нового мифа и переосмысление сюжета о непорочном зачатии.

Подробности о спецпоказах и время сеансов доступны на сайте «Победы».