100% школ и детсадов подключены к теплу в Новосибирской области

В Новосибирской области стартовал отопительный сезон. Уже сейчас к теплу подключены все детские сады и школы региона, сообщает пресс-служба правительства Новосибирской области.

Отопительный период в Новосибирской области начался 20 сентября. До конца месяца, 30 сентября, к теплу должны подключить дома во всех муниципальных районах и городских округах региона, однако, по словам министра жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области Дениса Архипова, первоочередной задачей является подключение социальных объектов.

По информации муниципальных районов и городских округов Новосибирской области, на 22 сентября 91 % объектов социальной сферы подключены к системе отопления, тело дали во всех детских садах и школах региона. Кроме того, к отоплению уже подключено 90% жилого фонда области.

«В городе Новосибирске (процент — при. «Континент Сибирь») несколько ниже. Это связано с тем, что в Новосибирске разворот системы теплоснабжения осуществляется не за один день. На сельских территориях мы имеем возможность запустить котельные сети в течение 1-2 дней, то в городе Новосибирске на эти работы уходит до 10 дней. По графику — 30 сентября окончательный срок», — сообщил Денис Архипов в пресс-центре ТАСС.

Он сообщил, что к зиме подготовлено свыше 15 тыс. жилых домов, 1 154 котельных, 4 110 км. тепловых сетей и 10 190 км. сетей водоснабжения. На коммунальных котельных региона запас твердого топлива составил 131 тыс. тонн, еще 50 тыс. тонн угля находится на районных складах, складах поставщиков угля.

По словам заместителя начальника государственной жилищной инспекции Новосибирской области Владимира Полежаева, в случае, если дом не подключили к отоплению, необходимо обратиться в управляющую компанию или к организации, отвечающей за поставку ресурсов.

«В первую очередь необходимо обратиться к ним, чтобы сделать заявку и понять, в чем причина. Данная организация должна отреагировать немедленно, в пределах суток, поскольку отопительный сезон не допускает перерывов в предоставлении услуги по отоплению. Поэтому должны оперативно принять решение. В случае, если данные решения не принимаются оперативно, соответственно, нужно обратиться в государственную жилищную инспекцию — написать письменное обращение или в форме электронного документа», — отметил Владимир Полежаев.

Напомним, ранее губернатор Новосибирской области Андрей Травников потребовал ускорить подключение социальных объектов к теплу. По словам главы региона, в некоторых населенных пунктах области растет детская заболеваемость ОРВИ из-за того, что не подключено отопление в детских садах и школах.