Поздравление с 75-летием академика Александра Леонидовича Асеева

24 сентября исполнилось 75 лет известному ученому, талантливому организатору науки академику Александру Леонидовичу Асееву! Поздравляем с юбилеем!

Глубокоуважаемый Александр Леонидович, Вы известны в России и мире, как высококлассный специалист в области изучения атомной структуры и электронных свойств поверхностей и границ раздела полупроводниковых материалов. В этом году Вам присуждена золотая медаль имени К.А. Валиева за выдающиеся заслуги в области микро- и наноэлектроники. Благодаря циклу Ваших работ «Полупроводниковые наноструктуры для современной электроники» стало возможным создание в нашей стране стратегически важных полупроводниковых материалов современной электроники, новых элементов и устройств электронной компонентной базы.

Ваши научные достижения, вклад в развитие исследовательских организаций Сибирского региона по достоинству оценены и востребованы в нашей стране: Вы — почетный работник науки и техники Российской Федерации, лауреат премии Правительства Российской Федерации в области образования, член Бюро Отделения нанотехнологий и информационных технологий РАН, Президиума СО РАН, Комиссии РАН по нанотехнологиям, принимаете участие в работе редколлегий ведущих научных журналов.

Под Вашим руководством в Новосибирском научном центре создан современный научно-технологический комплекс для получения и исследования полупроводниковых микро- и наноструктур — ведущий исследовательский центр в области современной физики полупроводников и в развитии научных основ полупроводниковой электроники в России и мире. Вы инициировали масштабные проекты по развитию нанотехнологий с участием институтов СО РАН и РАН, осуществляли успешное выполнение крупных федеральных, отраслевых и региональных программ по получению полупроводниковых материалов и элементов для инфракрасной техники и техники ночного видения, для сверхвысокочастотной и радиационно-стойкой электроники, по производству полупроводникового кремния.

Как мудрый и прозорливый руководитель, Вы прекрасно понимаете важность передачи своего бесценного опыта: Вы много сил отдаете подготовке, обучению молодых специалистов, среди Ваших учеников много докторов и кандидатов наук. Вы избраны почётным членом Физико-технического Института им. А.Ф. Иоффе РАН, удостоены званий почётного доктора Томского государственного университета и почетного профессора Бурятского государственного университета; награждены медалью «За доблестный труд в ТГУ», избраны Почетным доктором Академического университета РАН.

В 2018 году Вас, Александр Леонидович, избрали Почетным жителем города Новосибирска, что свидетельствует о Вашем огромном вкладе в развитие города Новосибирска, Новосибирского научного центра и сохранению Академгородка.

По Вашей инициативе в Новосибирском научном центре стало развиваться строительство коттеджных поселков для ученых, прежде всего для научной молодежи. Благодаря этой программе более пятисот семей научных работников смогли построить комфортное жилье в непосредственной близости от места работы, а научная молодежь еще и реализовала свои жилищные сертификаты.

Мы знаем Вас как энергичного, творческого ученого, внимательного коллегу, человека, открытого новому, готового отдавать все силы служению науке, поиску новых подходов, искренне заинтересованного в процветании Отечества.

Желаем Вам, Александр Леонидович, крепкого здоровья, вдохновения, новых интересных проектов и открытий! Пусть Вам и Вашим близким во всем сопутствует успех, счастье и благополучие!

Сергей Багаев, академик РАН,

научный руководитель Института лазерной физики СО РАН

Николай Диканский, академик РАН,

председатель Общественного совета по развитию Новосибирского научного центра, ректор Новосибирского государственного университета (1997 — 2007 гг.)

Александр Латышев, академик РАН,

директор Института физики полупроводников им. А.В. Ржанова СО РАН

Михаил Федорук, академик РАН,

ректор Новосибирского государственного университета

Михаил Эпов, академик РАН,

председатель Объединённого ученого Совета СО РАН по наукам о Земле