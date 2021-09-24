Олег Каржавин поздравляет с Днем машиностроителя

В предвверии Дня машиностроителя, отмечающегося в этом году 26 сентября, «Континент Сибирь» публикует поздравление управляющего филиалом АО АКБ «Новикомбанк» в Новосибирске Олега Каржавина.

Уважаемые машиностроители!

От лица всего коллектива Новикомбанка и от cебя лично сердечно поздравляю вас с профессиональным праздником!

Машиностроение — это основа любой экономики, то, без чего невозможно существование промышленности и науки. Только благодаря вам – инженерам, проектировщикам, рабочим –создаются космические корабли, самолеты, станки. Развивается энергетика и оборонный комплекс.

Ваш труд поистине бесценен! Не случайно в нашей стране всегда уделяли особое внимание профессии машиностроителя. И сегодня трудно переоценить значение вашей деятельности для всех сфер жизни. Вы – творцы тех материальных благ, которые определяют пути развития общества. Вы – создатели настоящего и будущего России!

В этот торжественный день я желаю вам новых свершений, постоянного роста в профессии, достижения самых амбициозных целей. Пусть ваш труд приносит радость и удовлетворение!

Хочу выразить особую признательность ветеранам отрасли, которые помогают молодым специалистам освоиться в профессии, делятся своим богатым опытом. Огромная благодарность и всем тем, кто помогает нашему машиностроению внедрять передовые технологии, способствующие достижению технологического лидерства страны.

Желаю вам, уважаемые машиностроители, счастья, крепкого здоровья, благополучия и удачи во всех начинаниях!

Олег Алексеевич Каржавин,

управляющий филиалом АО АКБ «Новикомбанк» в Новосибирске