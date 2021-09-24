«Континент Сибирь» публикует поздравление Новосибирского завода полупроводниковых приборов с 65-летием от главы Межрегиональной ассоциации руководителей предприятий (МАРП) Юрия Бернадского.

– 65 лет – прекрасный возраст, когда за плечами множество важных свершений, а впереди – новые успехи и победы.

Завод, созданный в 1956 году для разработки и производства электроники для военно-технических нужд, доказал свою значимость для государства в прошлом веке и продолжает делать это по сей день. НЗПП помогал и в послевоенном подъеме российской электроники и освоении космоса, и в борьбе с пандемийными трудностями нового времени.

У Новосибирского завода полупроводниковых приборов насыщенная история, множество наград и большое будущее. Профессиональный коллектив завода не просто достигает поставленных целей, но и активно делится непростым опытом работы с молодежью, обеспечивая новосибирской промышленности устойчивую перспективу развития.

Уважаемое руководство коллектива НЗПП Восток и дорогой его коллектив, Межрегиональная ассоциация руководителей предприятий желает вам, не переставая, быть востребованными, достигать новых высот и сохранять уверенность в завтрашнем дне. Пусть решения приводят к значимым результатам, и любые планы удаётся реализовать, несмотря ни на что!

С 65-летним юбилеем!

Генеральный директор МАРП Юрий Бернадский