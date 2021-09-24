Анатолий Локоть поздравляет с Днем машиностроителя

В предвверии Дня машиностроителя, отмечающегося в этом году 26 сентября, «Континент Сибирь» публикует поздравление мэра Новосибирска Анатолия Локтя.

Дорогие новосибирцы!

Уважаемые работники и ветераны машиностроительной отрасли!

Сердечно поздравляю вас с профессиональным праздником!

Машиностроение всегда являлось одной из приоритетных областей отечественной промышленности, обеспечивающей нашей стране статус индустриально развитой державы. Развитие нашего города также прочно завязано на машиностроении. Сегодня в Новосибирске из более чем двухсот предприятий обрабатывающей промышленности почти половина – машиностроители.

У Новосибирска богатая и интересная история становления машиностроительного комплекса. Наш знаменитый первопроходец, первый и старейший завод Новосибирска – «Труд» – родился из механических мастерских в 1904 году. В годы индустриализации в городе осваивались две крупнейшие промышленные площадки – завод «Сибкомбайн» и завод «Горного оборудования» (завод им. Чкалова). В годы Великой Отечественной войны в Новосибирск были эвакуированы десятки крупных промышленных предприятий. Практически каждый третий истребитель и каждый четвёртый снаряд были произведёны в сибирском тылу. Заслуги новосибирцев, дни и ночи трудившихся за станками, заслуженно оценили на государственном уровне присвоением почётного звания «Город трудовой доблести». Новосибирское машиностроение сыграло важную роль и в послевоенный период, когда в сжатые сроки создавался ракетно-ядерный щит Родины.

Уважаемые машиностроители!

Ваш труд очень важен и необходим, ведь без сильного и передового машиностроения ни наша промышленность, ни экономика в целом не могут оставаться конкурентоспособными и стабильными. От уверенного и поступательного развития отрасли зависит, в том числе, энергетическая и экономическая самостоятельность нашего города!

Желаю вам новых свершений, творческого созидательного труда, надёжных партнёров и финансового благополучия. Крепкого сибирского здоровья, счастья, стабильности, мира, добра и согласия вам и вашим близким!

Мэр города Новосибирска Анатолий Локоть