Экс-директора и медсестру пансионата в Бердске осудили за смерть постояльца

Суд вынес приговор экс-директору и медсестре Бердского пансионата ветеранов труда им. М.И. Калинина за гибель постояльца, сообщает пресс-служба прокуратуры Новосибирской области.

Бердский городской суд 23 сентября вынес приговор по уголовному делу в отношении экс-директора Бердского пансионата ветеранов труда им. М.И. Калинина Василия Молодавского и медсестры социального учреждения Татьяны Мащенко. Бывший директор признан виновным по части 2 ст. 293 УК РФ (халатность), Татьяну Мащенко осудили по ст. 125 УК РФ (заведомое оставление без помощи лица).

«В суде установлено, что в результате неисполнения Молодавским своих обязанностей (из-за недобросовестного отношения к службе и исполнения обязанностей по должности) наступила смерть постояльца пансионата», — сказано в сообщении.

Уточняется, что экс-руководитель учреждения не предпринял мер для госпитализации 77-летнего мужчины, нуждающегося в психиатрической помощи, которую не могли оказать в пансионате.

В октябре 2018 года пенсионер выпал со второго этажа одного из зданий и получил телесные повреждения. Впоследствии летом следующего года мужчина скончался. После падения медсестра Татьяна Мащенко не оказала первую помощь постояльцу в полном объеме, в которую входит вызов скорой, и не рассказала о случившимся лечащему врачу и заведующему отделением, где проживал мужчина.

«При рассмотрении уголовного дела в суде Молодавский вину признал, Мащенко виновной себя не признала», — указано в сообщении.

Суд приговорил Василия Молодавского к двум годам и шести месяцем лишения свободы условно с испытательным сроком в два года. Бывшего директора пансионата лишили права занимать должности, связанные с осуществлением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных полномочий в государственных учреждениях на два года.

Татьяне Мащенко назначили наказание в виде исправительных работ сроком на девять месяцев с удержанием в доход государства 15% зарплаты, однако она была освобождена от наказания ввиду истечения срока давности.

Напомним, в 2020 году сотрудники прокуратуры, Роспотребнадзора и Росздравнадзора организовали проверку в «Новосибирском доме ветеранов». Поводом для мероприятия стали появившиеся в СМИ сообщения о том, что пенсионеров в соцучреждении привязывали к кроватям, отбирали у них вещи и деньги.