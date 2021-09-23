Райффайзенбанк предоставил банковские гарантии Иткульскому спиртзаводу

Райффайзенбанк предоставил Иткульскому спиртзаводу банковские гарантии на сумму 106 млн рублей в пользу Федеральной налоговой службы. Соглашение было подписано усиленной квалифицированной электронной подписью на собственной платформе банка, которая позволяет клиентам предоставлять документы в электронном виде, без досылки бумажных экземпляров, ставить подпись непосредственно в браузере.

«Сотрудничество с Райффайзенбанком стало важным этапом развития «Иткуля» – сильный и надежный партнер поможет компании укрепиться на региональном и федеральном рынке», – отметил генеральный директор АО «Иткульский спиртзавод» Юрий Тинт.

«Наличие банковской гарантии освобождает компанию от оплаты акциза авансом в счет следующего месяца. Таким образом, нет необходимости отвлекать оборотные средства предприятия, выплату можно произвести по факту начисления акциза, – прокомментировал руководитель направления по работе с крупными компаниями Сибирско-Уральского макрорегиона Райффайзенбанка Илья Шаталов. – Благодаря возможности подписывать документы электронной подписью, мы можем еще быстрее и эффективнее оказывать необходимую банковскую поддержку нашим текущим и новым клиентам».

Иткульский спиртзавод – одно из старейших спиртовых производств в России, единственное предприятие полного цикла в Сибирском регионе, изготавливающее солодовый спирт и напитки на его основе. В конце 2019 года Иткульский спиртзавод стал частью международной группы компаний Marussia Beverages – производителя и дистрибьютора премиального алкоголя и вина. Производства компании находятся в Грузии, Австрии, Шотландии, Японии и России.