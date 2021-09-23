«Ростелеком» предлагает предпринимателям подключить «Мобильный интернет»

Компания «Ростелеком» предлагает предпринимателям подключить услугу «Мобильный интернет», которая помогает организовать доступ в сеть с помощью USB-модема, Wi-Fi-роутера и других устройств. Сервис позволяет подключаться к интернету по России в любом месте, где есть сотовая связь: в дороге, в ресторанах или в офисах.

Мобильный интернет — альтернатива фиксированному соединению там, где нет технической возможности подключения к оптике. Кроме того, его можно использовать в качестве дополнительного или резервного канала. На базе мобильного интернета также подключаются привычные сервисы: аудио- и видеоконференции, видеонаблюдение или Wi-Fi-радар. Сервис позволяет использовать решение «Мобильный APN» (Access Point Name), чтобы обеспечить защищенный удаленный доступ к информационным ресурсам компании.

«Услуга удобна тем, что подходит для разных организаций и для многих задач. Например, сервис идеален для тех компаний, чьи сотрудники часто отправляются в командировки или работают удаленно, потому что они остаются на связи всегда и везде, — уточнил заместитель директора макрорегионального филиала «Сибирь» ПАО «Ростелеком» — директор по работе с корпоративным и государственным сегментами Вячеслав Куц. — А в торговых точках интернет может использоваться для доступа к необходимым ресурсам и для подключения платежных терминалов»/

Этот сервис уже оценили сибирские предприниматели, которым в силу специфики деятельности без мобильного интернета не обойтись. Например, алтайская компания «Галэкс Сервис», использует беспроводной доступ в сеть для фотовидеофиксации на автодорогах. Для акционерного общества «Иркутскнефтепродукт» эксперты «Ростелекома» разработали индивидуальное решение с использованием комплекта оборудования: GSM-роутера и внешней направленной антенны. Благодаря этому сотрудники предприятия настроили работу контрольно-кассового оборудования и передачу внутренней отчетности и данных по закрытому каналу без выхода во внешнюю сеть.