20 человек эвакуировались из горящего деревянного дома в Новосибирске

В Ленинском районе Новосибирска в двухэтажном жилом деревянном жилом доме произошел пожар, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС России.

Вечером 22 сентября пожар по повышенному рангу произошел в двухэтажном жилом бараке на 3-м переулке Серафимовича, 16.

«На момент прибытия первых пожарных расчетов происходило горение на мансардном этаже. Была угроза дальнейшего распространения огня и обрушения кровли. Силы и средства к месту происшествия были стянуты по повышенному рангу сложности, привлекались 35 человек личного состава и 10 единиц техники», — сказано в сообщении.

Уточняется, что до прибытия пожарных из дома самостоятельно эвакуировались 20 человек, Еще двоих спасли пожарные, никто из жильцов не пострадал. Площадь пожара составила 100 кв.м., на ликвидацию возгорания потребовалось около двух часов. Повреждены стены и перегородки трех квартир.

О том, что в бараке произошел пожар, также написала жительница дома в группе «АСТ-54» социальной сети ВКонтакте. По ее словам, это не первое возгорание жилого здания. Причиной, по мнению женщины, стало замыкание электропроводки.

«Поскольку на улице холодно, отопления нет в доме, и в надежде, что нас расселят, УК не подготовила наш дом к отопительному сезону. Почти все жильцы повключали обогреватели и «дохлая» проводка не вывезла программу», — рассказала женщина.

Она добавила, что дом должны были начать расселять в конце 2019 года, но этого не произошло. Жилой дом признали аварийным и подлежащим сносу в 2014 году. Участок, на котором он находится, должны были благоустроить по программе РЗТ — развитие застроенных территорий. Контракт на реализацию программы мэрия Новосибирска заключила с компанией «СК-Инвест».

«Сейчас нас переселят в маневренный фонд, где условия могут быть ещё хуже, чем были сейчас, дадут по 15 тысяч на тёплые вещи и вещи первой необходимости и «отвалите»», — сказала женщина.

Прокуратура Новосибирской области организовала проверку в связи с публикациями СМИ о нарушении жилищных прав граждан, сообщает пресс-служба ведомства.

«Прокурору города Новосибирска поручено организовать проверку исполнения мэрией Новосибирска законодательства при расселении аварийного жилого дома, оценить законность подготовки его к отопительному сезону», — уточняется в сообщении. При наличии оснований будут приняты меры реагирования.