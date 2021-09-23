Активное долголетие, суперкомпьютеры и противодействие вирусам обсудят на OpenBio-2021 в Новосибирской области

С 5 по 8 октября в наукограде Кольцово Новосибирской области в восьмой раз пройдёт площадка открытых коммуникаций в сфере вирусологии, биотехнологий и биофармацевтики OpenBio. В программе мероприятия – трёхдневная конференция молодых учёных и научно-деловой форум с дискуссиями по вопросам долголетия, борьбы с распространением ВИЧ-инфекции и разработке вакцин против COVID-19, а также выставка достижений биотехнологических компаний.

Мероприятия организованы в гибридном формате с возможностью подключения к онлайн-трансляции на официальном сайте.

«Площадка открытых коммуникаций OpenBio остается главным мероприятием в сфере биотехнологий и вирусологии на пространстве от Екатеринбурга до Владивостока. К нам едут крупные федеральные и зарубежные эксперты, на нашу научную конференцию приходят сотни тезисов со всей страны. OpenBio – это сильный бренд, залог успешного научного и делового сотрудничества. Интерес растёт, а вместе с ним расширяются масштабы мероприятия. Пандемия вдохновила нас на выход в онлайн, теперь границы для участников стёрты. Гибридный формат остается с нами – мы подключаем экспертов, спикеров и докладчиков из любой точки земного шара», – рассказала руководитель OpenBio Юлия Линюшина.

География научной конференции включает 42 региона России и десять стран мира – Беларусь, Египет, Иран, Казахстан, Колумбия, Молдова, ОАЭ, США, ФРГ и Чехия. Организаторы отмечают в этом году большое количество докладов из Москвы и Санкт-Петербурга.

В программе форума — дискуссии, круглые столы, питч-сессии, участники которых обсудят тренды пищевой индустрии, актуальные вопросы в области интеллектуальной собственности и коммерциализации инноваций, а также возможности megascience для развития науки.

Самые ценные доклады научной конференции опубликуют в журнале «Молекулярная биология», который включён в список Высшей аттестационной комиссии при министерстве образования и науки РФ и индексируется в международной базе данных Scopus.

Одной из главных площадок форума станет круглый стол в формате открытого диалога «ВИЧ в России: новейшие разработки и проблемы фарммедобращения», где соберутся представители общественных организаций и пациентского сообщества, врачи, эксперты фармацевтических компаний и учёные, которые ведут исследования в области борьбы с ВИЧ.

«На дискуссионной площадке мы поговорим о подходах к профилактике ВИЧ-инфекции, доступном тестировании, современном и перспективном лечении, но что не менее важно, мы обсудим потребности людей, живущих с ВИЧ. Да, эффективной вакцины против ВИЧ пока не существует, но «прививку от дискриминации из-за ВИЧ» можно сделать прямо сейчас», — рассказал один из модераторов круглого стола, врач-инфекционист, медицинский директор фонда «СПИД.ЦЕНТР» Антон Ерёмин.

На дискуссии «Перспективы борьбы с пандемией, вызванной SARS-CoV-2» обсудят ход пандемии и особенности её динамики за последний год, диагностику заболевания, разработку новых вакцин против COVID-19, а также предварительные результаты поиска предиктивных маркеров течения COVID-19 в организме человека, по которым можно с большой вероятностью определить тяжесть дальнейшего течения заболевания.

«Прошедший год принес много перемен. Самая печальная перемена – пандемия продолжается даже в большем масштабе, чем в прошлом году. Если посмотреть статистику смертности, то в основном умирает возрастная часть населения. И мы говорим не о возрасте 80-90 лет, а о людях 50-60 лет, которые, как правило, активно работают и передают свой опыт другим. Наша дискуссия необходима, чтобы наметить более четкие пути для продвижения в борьбе с пандемией», – рассказал модератор дискуссии, член-корреспондент РАН, заведующий лабораторией биотехнологии и вирусологии ФЕН НГУ Сергей Нетёсов.

Подключиться ко всем площадкам события можно будет онлайн. Для участия в OpenBio-2021 необходима регистрация на сайте Организатор OpenBio-2021: АНО «Инновационный центр Кольцово» при поддержке правительства Новосибирской области и администрации наукограда Кольцово. Соорганизаторы: ГНЦ ВБ «Вектор», Биотехнопарк Кольцово, Ассоциация «Биофарм», Новосибирский Государственный Университет.

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