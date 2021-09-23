Коммунисты представили свою статистику голосования 2021 по Новосибирску

23 сентября новосибирским обкомом КПРФ в распоряжение «Континента Сибирь» были предоставлены итоговые данные голосования на выборах 2021 года в Государственную Думу РФ по городу Новосибирску.

Итоги выборов по области были объявлены председателем областной избирательной комиссии Ольгой Благо на оперативном совещании 20 сентября. Согласно указанным ею данным, «Единая Россия» набрала в регионе 35,35% голосов избирателей, КПРФ – 25,86%, ЛДПР – 9,61%, партия «Новые люди» – 8,71%, партия «Справедливая Россия» – 6,94%.

Если же говорить отдельно об одномандатных избирательных округах, то на округе № 135 первое место занял Олег Иванинский от «Единой России» с 31,29% голосов, второе – Андрей Жирнов от КПРФ с 24,76%.

На округе № 136 победил Дмитрий Савельев от «Единой России» с 40,71%, а у ближайшего соперника Рената Сулейманова от КПРФ оказалось 19,82% голосов выборщиков.

Лидером электоральной гонки по округу № 137 стал Александр Аксёненко от партии «Справедливая Россия – за правду» с 29,57%, а его ближайшим соперником стал Виталий Новосёлов от КПРФ с 24,79% голосов.

Наконец, на округе №138 больше всего голосов набрал Виктор Игнатов от «Единой России» – 35,88%, в то время как за его оппонента Романа Яковлева от КПРФ проголосовали 28,31% выборщиков.

23 сентября новосибирским обкомом КПРФ в распоряжение «Континента Сибирь» были предоставлены собственные итоговые данные голосования отдельно по городу Новосибирску. Согласно этой статистике, по городу лидирует также «Единая Россия» с 29,7% голосов, но отрыв от КПРФ с 28,3% уже не так велик. На третье место вырвались «Новые люди» с 10,4% голосов, а на четвёртом и пятом оказались, соответственно, «Справедливая Россия» с 7,9% и ЛДПР с 7,8% предпочтений избирателей.

На округе № 135, в его городской части, Олег Иванинский от «Единой России» получил 25,03% голосов, а ближайший соперник Андрей Жирнов от КПРФ – 23,08%. Третьим по числу голосов избирателей стал Игорь Украинцев («Зелёные») с 16,6%.

Дмитрий Савельев от «Единой России» уверенно лидировал по Новосибирску на округе №136 с 32,11% голосов. Вторым на этом округе стал Ренат Сулейманов (КПРФ) с 26,5%. Третьим – Вячеслав Усольцев («Новые люди») с 9,7% голосов.

В городской части округа № 137 ситуация сильнее всего отклонилась от областного итога. По версии КПРФ лидером по городу оказался Виталий Новосёлов с результатом в 31,8% голосов выборщиков, а Александр Аксёненко («Справедливая Россия») стал вторым с 20,05% предпочтений избирателей. Кроме того, довольно высокий процент голосов на округе получили Дмитрий Старостенко от «Единой России» (15,27%) и Наталья Пинус, выдвинувшаяся от партии «Родина» (12,6%).

Лидером гонки в Новосибирске по округу № 138 по статистике новосибирского обкома КПРФ также оказался кандидат от коммунистической партии Роман Яковлев с 32,94% голосов избирателей. Виктор Игнатов от «Единой России» получил 29,54% голосов и второе место в общем рейтинге. Третьим на округе стал Тимур Гостяев («Новые люди») с 9,6% голосов избирателей.