Фонд развития промышленности Новосибирской области планируется пополнить 100 миллионами рублей

Власти Новосибирской области планируют внести 100 миллионов рубелей в капитал Государственного фонда развития промышленности (ФРП) региона. Об этом сообщил вице-губернатор Сергей Сёмка на открытии форума «InPark» в Новосибирске 23 сентября.

Как сообщил вице-губернатор, докапитализировать фонд планируется в 2022 году.

«Во всяком случае, так будем обсуждать на проектировках бюджета, которые уже начались», — добавил на открытии форума Сергей Сёмка.

Фонд развития промышленности Новосибирской области работает с мая 2018 года, на тот момент его капитализация составляла 40 млн руб. Структура создана с целью предоставления льготных условий финансирования по ряду отраслей, в том числе машиностроению, электроники, фармацевтики, металлургической и химической промышленности. Целевые займы предлагаются сроком до пяти лет на суммы от 5 млн руб. Организация также помогает предпринимателям в привлечении федеральной поддержки и проводит консультации.

Х Всероссийский форум территорий развития и инвестиций «InPark» официально открылся в Новосибирске в четверг. Он пройдёт до 24 сентября. Участники мероприятия оценят перспективы развития парковых проектов в России, обсудят тренды промышленной инфраструктуры и меры её государственной поддержки.

Напомним, в сентябре также сообщалось о планах правительства Новосибирской области направить миллиард рублей на развитие регионального туризма.