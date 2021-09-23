Новосибирский суд запретил 4 сайта по продаже поддельных справок об отсутствии COVID-19

Суд в Новосибирске запретил четыре сайта по продаже поддельных справок об отсутствии коронавирусной инфекции, сообщается на сайте суда.

Дзержинский районный суд Новосибирска признал запрещенной информацию о продаже справок об отсутствии COVID-19, размещенную на четырех сайтах.

В суд с исками обратился прокурор Дзержинского района. На сайтах можно было приобрести сертификат о прохождении вакцинации от коронавируса и справку об отрицательном результате ПЦР-теста.

«13 сентября 2021 года решениями суда признана информация, размещенная на страницах Интернет-сайтов с URL-адресами <…> информацией, распространение которой на территории Российской Федерации запрещено», — сказано в сообщении. Уточняется, что решения не вступили в законную силу.

Услуги на некоторых сайтах осуществлялись в Москве и Санкт-Петербурге. Отметим, некоторые сайты до сих пор действуют. Так, поддельный документ об отсутствии COVID-19 на одном из них предлагают купить по цене в 2,5 тыс. рублей. ПЦР-тест можно приобрести за 1 тыс. рублей. Сообщается, что его готовы доставить до двери дома или метро. На изготовление документа потребуется 45 минут.

Напомним, в сентябре суд в Новосибирской области начал рассматривать уголовное дело в отношении двух мужчин. Они незаконно изготавливали и продавали медицинские справки об отсутствии COVID-19 вылетающим из Новосибирска международными рейсами пассажирам.