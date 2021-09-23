Почему экономическим вузам необходимо консолидировать усилия?

На решение каких вопросов в первую очередь могла бы быть направлена консолидация вузов, реализующих образовательные программы по экономике? Есть ли в России и и непосредственно Сибири успешные примеры таких объединений? К каким последствиям для экономических вузов в долгосрочном периоде может привести отсутствие консолидации? Об этом – в авторской колонке.

Консолидация нужна по нескольким причинам. Во-первых, мы видим многолетнюю риторику о «перепроизводстве экономистов и управленцев». Это создает давление как на общественное мнение, так и на финансирование бюджетных мест со стороны федеральных властей по соответствующим направлениям подготовки. При этом очевидно, что выпускники экономических специальностей продолжают быть востребованными рынком труда. Стереотип о перепроизводстве экономистов уходит корнями в 1990-е годы, когда экономические факультеты не открывал только ленивый, но при этом не обладая квалифицированными кадрами, устойчивыми связями с практиками, определенной традициями и школой. В итоге пострадали все – и прежде всего специализированные экономические вузы с хорошим уровнем подготовки. Мы должны объединить усилия в диалоге, прежде всего, с федеральной властью. Надеюсь, что новый министр науки и высшего образования Валерий Фальков, который по базовому образованию, кстати, юрист (про «перепроизводство» юристов мы тоже слышали очень много), как минимум уточнит позицию органов власти в отношении экономистов.

Во-вторых, это вовлечение экономических вузов в работу федеральных и региональных органов власти, экспертную работу, научно-исследовательские разработки. Сейчас мы видим, что фокус интереса и, соответственно, финансирования смещен в область цифровизации, биотехнологий, климатической повестки и других приоритетных направлений. Это правильно, но важно не забывать, что в основе всего – экономические процессы. Образно говоря, важно не только изобрести и произвести, но и создать бизнес-модель, продвинуть товар или технологию, продать, обеспечить сервис, обеспечить защиту интеллектуальной собственности. Здесь роль экономических вузов может быть велика, но она недооценивается. Точнее, в стране определены несколько «точек» поддержки, прежде всего находящихся в Москве, а остальные находятся за контуром внимания. Финансирование здесь даже не является главным, наиболее важно вовлечение и преподавателей, и научных сотрудников, и студентов в актуальные экономические процессы.

В-третьих, это всё, что касается подготовки кадров, актуализации образовательных программ, обеспечения качества образования, вовлечения практиков, игроков корпоративного сектора, того же СберУниверситета, онлайн-платформ.

Примеры таких объединений вузов есть, и они успешные. Но это как раз те случаи, когда объединение – не просто инициатива сторон, а когда проявлена воля к объединению интересов на всех уровнях управления, как, например, в Томске, а за объединением стоят конкретные экономические интересы. Тот же Томск под проект «Большого университета» привлек из федерации более 18 млрд руб. на создание межвузовского кампуса. Когда вузы на территории либо в отраслевом разрезе объединяются в консорциумы с актуальной содержательной повесткой, их голос звучит гораздо громче – и в коридорах власти, и в СМИ, и в целом в обществе.

Почему участники рынка тем не менее не стремятся объединить усилия? На сегодня вузы в целом были и остаются во многом «закрытыми корпорациями», несмотря на определенную активность и при создании консорциумов, и при реализации сетевых образовательных программ, «зеркальных лабораторий» и других форм сотрудничества. Как правило, если они возникают, они носят локальный, ситуационный характер – под конкретный грант, договор, под задачу. Это не проблема только экономических вузов, на мой взгляд, сложность в выстраивании комплексных программ сотрудничества у подавляющего большинства вузов. Многие вузы ощущают себя самодостаточными, им проще выстраивать коммуникации с органами власти и бизнесом, чем друг с другом.

Но важно отдавать отчет в том, к каким последствиям для экономических вузов в долгосрочном периоде может привести отсутствие консолидации. К обратным по отношению к тому, к чему приводит консолидация. Это дальнейшее снижение интереса к подготовке экономистов, снижение бюджетных мест, снижение финансирования различных проектов и программ, где востребован потенциал экономических вузов. Если говорить про риски для региональных экономических вузов – это рост их зависимости от более мощных московских коллег, в том числе через те же сетевые программы. С одной стороны, это можно рассматривать как усиление образовательной компоненты региональных вузов, но с другой – может привести к смещению фокуса интереса вузов с территории, где вуз присутствует, на федеральный уровень. Кроме того, внедрение тех же совместных образовательных программ с сильными столичными вузами еще больше подстегнет процесс вымывания талантливых выпускников из региона. Поэтому если говорить о консолидации экономических вузов, я бы прежде всего имел ввиду консолидацию региональных вузов, или о консолидации вузов, реализующих образовательные программы по экономике, в рамках одной территории.