Топ-менеджер новосибирского «Авантела» займется «Биокарбоном»

Топ-менеджер одного из крупнейших B2B-операторов в сфере телекоммуникаций, компании «Авантел», Виталий Романосов возглавил компанию, которая займется производством фабрик поглощения углекислого газа.

Данные о регистрации в Новосибирске новой автономной некоммерческой организации, научно-технологического центра экологии и климата «Биокарбон» внесены в ЕГРЮЛ. Данные об учредителях АНО и размер уставного капитала не указаны. Сама организация зарегистрирована в здании по улице Нарымская, 27, где также зарегистрированы организации, учредителем которых указан топ-менеджер телеком-компании «Авантел» Виталий Романосов. Он же является руководителем «Биокарбона». Согласно данным Rusprofile, АНО специализируется на деятельности в области гидрометеорологии и смежных с ней областях, мониторинга состояния окружающей среды, ее загрязнения.

Согласно данным на сайте «Биокарбона», АНО занимается созданием фабрик поглощения углекислого газа, сокращающих корпоративный углеродный след, рекультивацией территории до статуса углеродно- отрицательных, выпуском карбоновых кредитов для погашения углеродного долга, работой с климатическим рейтингом CDP и развитием инвестиционной привлекательности. Партнерами центра указаны правительство Новосибирской области, НГУ, Институт цитологии и генетики СО РАН и другие организации.

Напомним, Виталий Романосов был назначен руководителем новосибирского филиала одного из крупнейших B2B-операторов в сфере телекоммуникаций, компании «Авантел», в мае 2015 года. Компания «Авантел» предоставляет услуги связи с 2002 года. Филиалы компании работают в Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирске, Самаре, Томске, Барнауле, Нижневартовске, Нефтеюганске и других регионах России. В августе текущего года АО «ЭР-Телеком Холдинг» объявило о завершении сделки по приобретению 100% объединенной группы компаний «Авантел».

Ранее в Новосибирске был также зарегистрирован научно-экологический центр «Сибкарбон», который возглавил бывший глава департамента физкультуры и спорта правительства Новосибирской области Валерий Яров. Основным видом деятельности компании указан мониторинг загрязнения окружающей среды для физических и юридических лиц.