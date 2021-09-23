Две тысячи контейнеров для раздельного сбора мусора появятся в Новосибирской области за счёт федерального бюджета

Две тысячи новых контейнеров для раздельного накопления твёрдых коммунальных отходов (ТКО) планируется установить в Новосибирской области на средства федерального бюджета. Кроме того, за счёт региональных субсидий в муниципалитетах ликвидируют восемь несанкционированных свалок.

Установка новых контейнеров для раздельного накопления ТКО и ликвидация несанкционированных свалок проводится в регионе в рамках совершенствования системы обращения с отходами производства и потребления, сообщили в пресс-службе правительства Новосибирской области 23 сентября.

Совершенствование системы обращения с отходами, в частности, подразумевает работу по развитию инфраструктуры для раздельного сбора и обработки ТКО, которое проводит министерство ЖКХ и энергетики региона.

Как сообщил глава ведомства Денис Архипов, сейчас в Новосибирской области работают шесть предприятий по обработке ТКО. Кроме того, установлено 2 668 контейнеров для раздельного сбора, что в 5,5 раз больше, чем 2,5 года назад.

Новосибирская область также вошла в число 46 субъектов РФ, которым в 2021 году будут предоставлены дополнительные средства федерального бюджета на покупку контейнеров для раздельного накопления ТКО. Ориентировочный объём средств составит 39 млн руб., что позволит приобрести порядка 2 тыс. новых контейнеров.

Денис Архипов также сообщил, что министерство готовит документы для получения бюджетных кредитов из федерального бюджета на финансовое обеспечение реализации инфраструктурных проектов в Татарске, Куйбышеве, Тогучине и Каргате. Отправить заявку планируется до конца сентября.

Полигоны региона уже оснащаются оборудованием для сортировки отходов. В 2020 году на полигоне «Гусинобродский» был установлен мусоросортировочный комплекс мощностью 50 тыс. тонн, который позволяет обработать порядка 20% поступающих отходов. Кроме того, в рамках мероприятий по развитию системы раздельного накопления региональный оператор по инвестиционной программе также оборудует и полигон в Карасуке.

Все строящиеся в регионе полигоны также будут оборудованы мусоросортировочными линиями. Проекты всех крупных полигонов, которые планируется возвести в Новосибирской области по концессионному соглашению, предполагают наличие мусоросортировочных комплексов на территории Новосибирской агломерации. Дополнительное соглашение по изменению существенных условий уже готовится для направления в региональное УФАС.

Как прокомментировали в региональном министерстве природных ресурсов и экологии, в рамках областной госпрограммы «Развитие системы обращения с отходами производства и потребления в Новосибирской области» предусмотрено предоставление субсидий органам местного самоуправления на ликвидацию несанкционированных свалок, образовавшихся до начала 2019 года. Это в первую очередь свалки, в отношении которых вынесены судебные решения или соответствующие предписания надзорных органов.

В июле 2021 года на эти цели выделены средства областного бюджета в размере более 36 млн руб. На эти деньги планируется ликвидировать восемь свалок в восьми муниципальных районах области. Сейчас органы местного самоуправления готовятся к проведению конкурсных процедур на определение подрядчиков для выполнения соответствующих работ.

Напомним, накануне в Законодательном собрании Новосибирской области обсудили реализацию госпрограммы развития системы обращения с твёрдыми коммунальными отходами в регионе.