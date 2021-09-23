Депутаты горсовета Новосибирска в ходе сессии 22 сентября выбрали четвертого вице-спикера, обсудили острую тему ликвидации парковочных карманов на Вокзальной магистрали и подняли вопрос о перспективах внедрения электронного голосования в регионе и городе.

Среди вопросов, вызвавших особенно бурное обсуждение депутатов в ходе сессии, — нашумевшая реконструкция Вокзальной магистрали с ликвидацией парковок. Недовольство по этому поводу ранее выражали предприниматели, владеющие бизнесом вдоль магистрали, с которыми заранее не обсуждали проект ее реконструкции.

Депутат Андрей Гудовский выразил недоумение тем, что в одних местах карманы убрали, чтобы создать полосу движения общественного транспорта, а в других оставили.

«На мой взгляд, речь здесь идет о двойных стандартах. Почему, например, парковки у здания РЖД на Вокзальной магистрали оставили, а предпринимателей лишили парковочных карманов? Ведь железная дорога ничем не лучше бизнесменов, которые работают не на государственные средства, а на свой страх и риск», — эмоционально выступил Андрей Гудовский.

По словам заместителя мэра Новосибирска Олега Клемешова, территорию около здания РЖД было решено не трогать из-за проведенного там ранее благоустройства, а также из-за более низкого трафика общественного транспорта, ради которого и убирают парковки, выделяя полосы движения.

«Все 100% карманов мы убрали на участке от вокзала до проспекта Димитрова, где ходит 22 маршрута общественного транспорта. Далее, на участке от проспекта Димитрова до улицы Советской, резко падает количество транспорта — не менее, чем в два раза. Поэтому на этом участке мы смогли учесть выполненное благоустройство. Территория около здания РЖД находится в прекрасном состоянии, поэтому там парковочные карманы остаются», — пояснил депутатам Олег Клемешов.

Пожалуй, самым главным вопросом очередной сессии горсовета Новосибирска стало введение должности четвертого вице-спикера и состоявшиеся выборы нового заместителя председателя Совета депутатов. Им стал руководитель фракции ЛДПР в Совете депутатов Новосибирска Евгений Лебедев.

Голосованию предшествовали дебаты о необходимости введения должности дополнительного вице-спикера.

По словам спикера Совета депутатов Новосибирска Дмитрия Асанцева (депутатское объединение «Единая Россия»), четвертый заместитель необходим для оптимизации работы Совета и повышения эффективности его взаимодействия с общественностью и Заксобранием Новосибирской области. Также спикер подчеркнул, что его новый заместитель будет осуществлять свои функции безвозмездно.

«Я доволен работой своих действующих заместителей, но считаю, что необходим еще один человек, чтобы перераспределить полномочия. Это, несомненно, улучшит работу Совета депутатов Новосибирска, в том числе в вопросах взаимодействия с Законодательным собранием региона», — отметил Дмитрий Асанцев.

Сам Евгений Лебедев высказался о политической составляющей своего избрания в президиум горсовета. «Вопрос касается представительства фракций в Совете депутатов Новосибирска. У всех объединений, включающих более пяти депутатов, должна быть возможность претендовать в равной степени на должности вице-спикеров, председательство в комиссиях и позиции заместителей председателей комиссий. Этот вопрос возник не вчера. В 2015 году я выходил с таким предложением, но меня не поддержали. С тех пор фракция ЛДПР сохранила и даже улучшила свои позиции», — сказал Евгений Лебедев.

Избранный вице-спикер напомнил, что давно является депутатом, и признал, что прекрасно понимает всю ответственность, которую на себя возлагает.

Евгений Лебедев получил 30 голосов депутатов. Второго кандидата на должность вице-спикера, независимого депутата Наталью Пинус, поддержали восемь коллег. Шесть бюллетеней были признаны недействительными.

Кандидатуру Натальи Пинус для голосования предложила депутат коалиции «Новосибирск-2020» Светлана Каверзина, которая обратила внимание на гендерное неравенство в Совете депутатов Новосибирска. «В нашем Совете 50 человек, из них 10 — это женщины. Но ни одной женщины нет в председателях или зампредседателях профильных комиссий, среди вице-спикеров», — заявила Светлана Каверзина.

Наталья Пинус, в свою очередь, обозначила важные, по ее мнению, задачи, которые должен решать новый заместитель руководителя горсовета. «Среди вопросов, которые мне кажутся важными в работе вице-спикера, — бюджетная политика нашего города. У нас сегодня наблюдается катастрофическое недофинансирование муниципальной власти. Поэтому нужно инициировать обращения депутатов Госдумы от Новосибирской области по изменению Бюджетного кодекса, чтобы в муниципалитетах было больше денег. Считаю важным заниматься и вопросами межбюджетных отношений с региональной властью, где для города есть большие возможности. Другие приоритетные вопросы — административная реформа мэрии и оценка эффективности ее деятельности. Ну и конечно, тема взаимоотношения Совета с активистами и общественниками города», — отметила Наталья Пинус.

Еще одной важной темой, которую подняли депутаты на сессии, стало внедрение в регионе в 2023 году системы электронного голосования на выборах. По предложению депутата от фракции КПРФ Александра Бурмистрова, депутаты пригласят на следующую сессию руководителя минцифры Новосибирской области, чтобы узнать подробности о перспективах введения электронного голосования в городе и регионе.

«Как будем обеспечивать возможность контроля избирателей за этим голосованием? Не возникнет ли ситуация, когда два программиста жмут на кнопки, появляются какие-то цифры, и вместо одних результатов мы видим другие? И как следствие — дестабилизация и недовольство населения властью», — выразил опасения Александр Бурмистров.

По мнению депутата фракции КПРФ Георгия Андреева, необходимо оценить, насколько электронное голосование способно гарантировать тайну выбора избирателя — то, что сегодня обеспечивается очным голосованием. В свою очередь, депутат Антон Картавин призвал коллег из мэрии, отвечающих за вопрос, обратить внимание на регламенты электронного голосования. По его мнению, долгий подсчет голосов недопустим для электронной системы и вызывает много вопросов, которые могут поставить под сомнение легитимность такого способа голосования.