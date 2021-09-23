Экс-министра сельского хозяйства Тувы нашли раненым в квартире

Бывшего министра сельского хозяйства Тувы Юрия Тыт-оола нашли с ножевыми ранениями в области груди в квартире. Рядом с ним находилось тело погибшей супруги.

Экс-министра сельского хозяйства Тувы Юрия Тыт-оола нашли раненым в квартире по месту проживания на улице Бай-Хаакской в Кызыле вечером 22 сентября. Рядом с ним находилось тело супруги. Как сообщили «Континенту Сибирь» в пресс-службе СУ СК РФ по Туве, мужчина госпитализирован в больницу.

«Тело супруги с внешними признаками насильственной смерти, у него — колото-резаное ранение в области груди. Он (Юрий Тыт-оол — прим. «Континент Сибирь») находится в больнице в реанимационном отделении», — рассказали в пресс-службе ведомства.

По данному факту следственными органами Следственного комитета РФ по Республике Тыва возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 ст. 105 УК РФ (убийство), сообщается на сайте ведомства.

Напомним, Юрия Тыт-оола назначили на должность министра сельского хозяйства и продовольствия Тувы в сентябре 2015 года, однако уже в июле 2016 года он был арестован и снят с должности. В отношении Тыт-оола возбудили дело о мошенничестве.

По данным следствия, экс-министр в период с февраля 2014 года по август 2015 года, занимая должность председателя муниципальной администрации издал фиктивный приказ о приеме на работу в качестве подсобного работника своего родственника, который «фактически не работал, и вносил в табеля учета рабочего времени заведомо ложные сведения об отработанном им рабочем времени».

Кроме того, чиновника подозревали в фиктивном трудоустройстве 11 безработных граждан в крестьянско-фермерское хозяйство другого родственника с целью получения госсубсидии по целевой программе «Снижение напряженности на рынке труда» в размере 1,3 млн рублей.

Бывшему министру вменили два эпизода мошенничества (ч. 3 и ч. 4 ст. 159 УК РФ). В 2019 году суд приговорил Тыт-оола к четырем годам колонии общего режима и штрафу в 100 тыс. рублей. Уже через год Верховный суд Тувы снизил наказание бывшему министру до двух лет и восьми месяцев лишения свободы.

Напомним, ранее сообщалось о том, что суд арестовал сына экс-заместителя мэра Барнаула Сергея Дёмина, осуждённого за взятки, за угрозы в адрес судьи и сотрудника УФСБ.