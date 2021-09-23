Защитившая «мошковского» полицейского сибирская правозащитница не проходит в Госдуму

Правозащитница из Алтайского края Мария Бутина, вставшая на сторону полицейского в деле об «инциденте в Мошково», когда в Новосибирской области при задержании был смертельно ранен мужчина, не проходит в Госдуму по предварительным итогам голосования. Она баллотировалась в федеральный парламент по списку от «Единой России» в Кировской области.

Баллотировавшаяся от Кировской области уроженка Барнаула, член Общественной палаты РФ Мария Бутина не прошла в Госдуму по списку от «Единой России», согласно предварительным данным голосования.

Как сообщает портал «Вятка-на-Сети», на «думских» выборах в регионе партия продемонстрировала один из худших результатов, получив 29,54% голосов. В результате ни один кандидат по спискам от ЕР в федеральный парламент не прошёл.

По оценкам политологов, у Бутиной всё же есть шанс получить мандат, набрав голоса от другой региональной группы или федерального списка.

В августе кировское отделение КПРФ требовало от Центризбиркома исключить Марию Бутину из списков «Единой России» на выборах в Госдуму, сославшись на наличие у неё иностранных активов в общей сумме более 24 млн руб. По данным коммунистов, девушка владеет иностранными облигациями и акциями 34 иностранных компаний.

Представители кировского райкома КПРФ также сослались на декларацию Бутиной, где в качестве одного из источников её доходов указан гражданин США Патрик Бирн, который сотрудничал с ФБР США.

В конце мая Мария Бутина заняла первое место по списку ЕР по итогам праймериз в Госдуму от Кировской области. Политик и общественный деятель получила широкую известность после того, как в 2018 году была обвинена в работе в качестве иностранного агента в США, действующего в интересах России. По этому обвинению она отбывала срок в американской тюрьме, откуда вышла в конце октября 2019 года.

Также в конце мая правозащитница поделилась мнением о трагическом инциденте в Мошково Новосибирской области, где во время задержания был застрелен мужчина. Девушка встала на сторону полицейского Александра Гусева, который во время операции по задержанию нарушителей применил огнестрельное оружие, в результате чего один из предполагаемых преступников скончался.