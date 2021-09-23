Работу новосибирского регоператора по обращению с ТКО проверит экспертиза

Минэкономразвития Новосибирской области готовится провести экспертизу порядка накопления твердых коммунальных отходов в регионе и взаимоотношений регоператора с контрагентами и потребителями. Накануне об угрозе срыва в регионе госпрограммы развития системы обращения с ТКО заявили аудиторы КСП.

Министерство экономического развития Новосибирской области объявило о начале публичных консультаций для предстоящей экспертизы порядка накопления ТКО в регионе, утвержденного постановлением регионального правительства № 176-п.

В частности, планируется изучить взаимодействие регионального оператора, подконтрольной ГК «ВИС» компании «Экология-Новосибирск», с контрагентами и потребителями – управляющими компаниями, владельцами зданий и так далее. Цель экспертизы – «выявление в порядке накопления ТКО норм, необоснованно затрудняющих осуществление предпринимательскую и инвестиционную деятельность».

В опросном листе, размещенном на портале электронной демократии Новосибирской области, содержится ряд вопросов. В частности, сталкивались ли опрошенные с фактами неисполнения чьих-то обязанностей, поступали ли в их адрес необоснованные требования, есть ли в порядке обращения с ТКО нарушения законодательства и другие. Замечания и предложения минэкономразвития принимает до 25 октября текущего года.

Ранее в правительстве Новосибирской области было подготовлено постановление «Об утверждении порядка лишения юридического лица статуса регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами на территории Новосибирской области». Причиной подготовки документа стали массовые жалобы горожан на мусор, который не вывозится с площадок.

Накануне о возможном срыве в Новосибирской области госпрограммы развития системы обращения с ТКО заявил представитель КСП региона. Речь идет о строительстве новых мусорных полигонов и площадок временного накопления ТКО.