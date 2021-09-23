Обеспеченность врачами в Алтайском крае достигла минимума за последние 30 лет – губернатор Томенко

Обеспеченность врачами и средними медицинскими специалистами на десять тысяч человек в Алтайском крае по итогам прошлого года достигла минимального значения за последние 30 лет, заявил губернатор Виктор Томенко. При этом отток специалистов в регионе продолжается.

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко на заседании краевого правительства 22 сентября сообщил, что обеспеченность врачами и средним медицинским персоналом в регионе по итогам 2020 года составила 36 человек на десять тысяч населения. Это самый низкий показатель за последние 30 лет. При этом численность специалистов продолжает снижаться.

«Это самая низкая цифра в крае, даже в 90-е годы она была 38,4», — отметил глава региона (цитата по ТАСС).

Губернатор отметил, что общая численность врачей в Алтайском крае сейчас составляет 8 тыс. человек, а среднего медперсонала – 21 тыс. 200 человек. При этом желаемые для региона показатели — 9,5 тыс. и 25 тыс. 200 человек соответственно.

Томенко также подчеркнул, что в регионе работают две тысячи медиков пенсионного возраста, которые слабо мотивированы к работе. Специалисты уходят из профессии – за последние годы на 10% снизилось количество участковых терапевтов и на 5% — число педиатров.

По данным краевого минздрава, которые привёл на заседании глава ведомства Дмитрий Попов, укомплектованность участковыми терапевтами в регионе сейчас составляет 69%, а педиатрами – 78%. В межрайонных медицинских центрах не хватает узких специалистов. В 2020 году численность среднего медперсонала сократилась на 337 человек, что, по словам министра, связано с оттоком врачей в регионы с более высокими зарплатами, частные клиники и сферу косметологии.

Напомним, в июле новосибирским врачам предложили до 180 тыс. руб. за работу в «ковидных» госпиталях.