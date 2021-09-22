Строительство мусорных полигонов в Новосибирской области под угрозой из-за недофинансирования – КСП

Госпрограмма развития системы обращения с твёрдыми коммунальными отходами в Новосибирской области может быть не исполнена, заявил представитель контрольно-счётной палаты региона в среду. Речь идёт о строительстве новых мусорных полигонов и площадок временного накопления ТКО.

Аудитор контроль-счётной палаты Новосибирской области Валерий Алёхин сообщил о рисках неисполнения программы развития системы обращения с твёрдыми бытовыми отходами в части строительства новых полигонов и площадок на заседании комитета Законодательного собрания региона по строительству, жилищно-коммунальному комплексу и тарифам 22 сентября. Он подчеркнул, что реализации программы препятствуют, в частности, низкие объёмы финансирования.

«При сохранении такого объёма финансирования госпрограммы возникают риски неисполнения мероприятий, предусмотренных территориальной схемой», — отметил Валерий Алёхин на заседании комитета областного Заксобрания в среду.

Алёхин обратил внимание на то, что по программе в регионе предусматривается реконструкция пяти действующих полигонов и строительство 12 новых, а также возведение 78 площадок накопления и выведение из эксплуатации 26 мест размещения отходов. При этом с 2019 года в Новосибирской области так и не построили ни одного полигона. Кроме того, из-за неисполнения обязательств со стороны подрядчика перенесён запуск полигона «Северный», который планировалось сдать в эксплуатацию в этом году.

Валерий Алёхин напомнил, что прошедшая неоднократную актуализацию территориальная схема обращения с отходами не содержит перечня имеющихся в регионе несанкционированных свалок, а ответственный за реализацию документа орган так и не определён. Помимо этого, законодательно не отрегулирован вопрос финансирования содержания площадок временного накопления отходов.

Аудитор также сообщил о том, что контрольно-счётная палата выявила нарушения со стороны областных властей при проведении закупок и выделении субсидий на мероприятия по обращению с отходами, а к региональному оператору по обращению с ТКО «Экология-Новосибирск» есть ряд замечаний. Среди них – низкий охват населения в районах региона.

С низкими темпами реализации госпрограммы согласился министр ЖКХ и энергетики региона Денис Архипов. При этом он отметил, что в Новосибирской области увеличилось количество мест для раздельного накопления отходов. Кроме того, регион вошёл в число субъектов, выполнивших требования минприроды на получение субсидии для закупки мусорных контейнеров. Финансирование составит 39 млн руб., на эти средства предстоит приобрести 2 тыс. контейнеров.

На заседании было принято решение направить в минстрой РФ заявку на получение инфраструктурных кредитов для строительства объектов размещения отходов. В заявку будут включены все объекты на период с 2022 по 2024 год.

Напомним, на заседании комитета заместитель губернатора Новосибирской области Сергей Сёмка отметил, что строительство мусороперерабатывающих заводов в регионе не продвигается из-за того, что ещё не сформированы земельные участки. Кроме того, инвесторы не хотят вкладываться в проекты при замороженном концессионном соглашении с регоператором.